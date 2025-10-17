По году за каждый показ перед девочками — в Риге задержали эксгибициониста

После отбытия наказания осужденного выдворят из Латвии и запретят въезд в страну на пять лет, указала прокуратура.

По данным обвинения, мужчина четыре раза обнажал половой орган на улице и в общественном транспорте Риги в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года, демонстрируя его девочкам младше 14 лет.

Для установления личности эксгибициониста Госполиция опубликовала его фотографии в соцсетях. Благодаря активному участию общественности мужчина был оперативно опознан, задержан и арестован.

На следствии мужчина отрицал свою вину, заявив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть пуговицы на брюках. Он ранее не был судим.



