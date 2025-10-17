Директору одной из рижских школ дадут оценку досрочно

Согласно действующим нормативам, оценка работы директоров школ проводится раз в два года. Однако в данном случае муниципалитет просит провести проверку раньше — для объективного анализа профессиональной деятельности руководителя и обеспечения качества работы школы.

«Такое решение принято с учётом информации, появившейся в публичном пространстве о ситуации в школе», — отметила Булане, не раскрывая деталей.

По данным Latvijas Radio, за последний год из школы уволились как минимум 20 педагогов, недовольных «хаотичным и несправедливым стилем руководства». Учителя и ученики рассказали журналистам, что из-за нехватки преподавателей часть уроков длительное время не проводится.

Проблемы начались в августе 2024 года, когда директором школы стал Марис Загерис. Ему вменяют неумение наладить сотрудничество с педагогическим коллективом, слабую организацию учебного процесса и несправедливое отношение к сотрудникам. Заместителю директора также приписывают грубое поведение.

Оставшиеся учителя сообщили, что неоднократно обращались к ответственным лицам в Рижской думе, однако добиться изменений не удалось.

Латвийское радио пыталось получить комментарий самого Загериса, однако директор несколько раз уклонился от разговора.

Муниципалитет подчёркивает, что решение об ускоренной проверке не связано с какими-либо заранее принятыми выводами и направлено на обеспечение прозрачности и доверия к школе.