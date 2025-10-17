Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Директору одной из рижских школ дадут оценку досрочно

Редакция PRESS 17 октября, 2025 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума обратилась в Государственную службу качества образования с просьбой ускорить оценку работы директора средней школы имени Наталии Драудзини Мариcа Загериса. Об этом сообщила координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижской думы Ивета Булане, передаёт LETA.

Согласно действующим нормативам, оценка работы директоров школ проводится раз в два года. Однако в данном случае муниципалитет просит провести проверку раньше — для объективного анализа профессиональной деятельности руководителя и обеспечения качества работы школы.

«Такое решение принято с учётом информации, появившейся в публичном пространстве о ситуации в школе», — отметила Булане, не раскрывая деталей.
По данным Latvijas Radio, за последний год из школы уволились как минимум 20 педагогов, недовольных «хаотичным и несправедливым стилем руководства». Учителя и ученики рассказали журналистам, что из-за нехватки преподавателей часть уроков длительное время не проводится.

Проблемы начались в августе 2024 года, когда директором школы стал Марис Загерис. Ему вменяют неумение наладить сотрудничество с педагогическим коллективом, слабую организацию учебного процесса и несправедливое отношение к сотрудникам. Заместителю директора также приписывают грубое поведение.

Оставшиеся учителя сообщили, что неоднократно обращались к ответственным лицам в Рижской думе, однако добиться изменений не удалось.

Латвийское радио пыталось получить комментарий самого Загериса, однако директор несколько раз уклонился от разговора.

Муниципалитет подчёркивает, что решение об ускоренной проверке не связано с какими-либо заранее принятыми выводами и направлено на обеспечение прозрачности и доверия к школе.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

