— «Это очень открытая борьба», — сказала Силиня, рассуждая о том, что предприниматели переманивают специалистов из государственного сектора.

Эта фраза моментально разошлась по соцсетям, превратившись в повод для насмешек и раздражения. Представители бизнеса, журналисты и комментаторы отметили, что премьер демонстрирует непонимание экономических процессов и роли частного сектора.

Коммуникационный эксперт Эрикс Стендзениекс записал короткое видео, где подчеркнул: «В любой другой стране лидер радовался бы, если неэффективные чиновники переходят в частный сектор. Но у нас всё наоборот — бизнес объявлен врагом экономии (госсектора - прим. press.lv)».

Публицист Армандс Брокс написал: «Теперь ясно: предприниматели не борются с налогами и бюрократией — они просто крадут у правительства работников».

Журналист Янис Воинс добавил: «Силиня переняла левую риторику — виноваты предприниматели. А результат, как всегда: или плохо, или ужасно».

Многие пользователи X (Twitter) отмечали, что заявление премьера прозвучало на фоне растущего недовольства бюрократическими расходами. Один из комментаторов, @karlis_serzants, напомнил: «Любой другой лидер был бы в восторге, если люди из госаппарата переходят в продуктивную экономику, но у нас считают, что бизнес ворует кадры».

«Предприниматели кормят государство, а не наоборот», — написал @vairisk1, призвав сократить избыточные министерства и вспомнить, что госаппарат существует на налоги бизнеса.

Часть пользователей сочла реакцию Силини «симптомом растущего раздражения власти». «В последнее время премьера становится агрессивной: все виноваты, кроме неё», — прокомментировала пользовательница @Ilona.

В комментариях шутят, что Силиня «впервые честно рассказала обществу, как государство видит бизнес — не как партнёра, а как конкурента».