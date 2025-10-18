«Томагавков» не даст: главные итоги встречи Трампа с Зеленским в Белом доме

Украинский президент назвал встречу «продуктивной». По его словам, они обсуждали с Трампом в том числе поставку дальнобойного оружия, имея в виду ракеты «Томагавк». Зеленский отметил, что президенты решили не делать на эту тему публичных заявлений. «США не хотят эскалации», — добавил он.

По мнению Зеленского, возможное появление у Украины «Томагавков» вызывает у России «страх, потому что это мощное оружие». Журналисты спросили у президента Украины, покидает ли он Вашингтон с оптимизмом по поводу поставок дальнобойных ракет. «Я реалист», — ответил Зеленский. Он добавил, что тему «Томагавков» никто не отменял, украинская сторона «должна работать над этим».

Зеленский отметил, что самым сложным вопросом остается вопрос территорий. «Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам… Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня», — сказал Зеленский. По его мнению, Трамп понимает, что «самым сложным вопросом на любых переговорах, в любом формате, будет территория».

Трамп не выступал перед журналистами по итогам встречи с Зеленским, но во время брифинга украинского президента опубликовал пост в соцсети Truth Social. По его словам, он сказал Зеленскому, как и до этого говорил президенту РФ Владимиру Путину, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Саму встречу он назвал «интересной и доброжелательной». Он также предложил остановить боевые действия по линии фронта.

«Уже пролито достаточно крови на границе, определенной войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявляют о победе, пусть рассудит история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ», — написал Трамп.

Зеленский на брифинге поддержал предложение Трампа остановить боевые действия и начать переговоры. Он отметил, что открыт для двусторонних или трехсторонних встреч и других форматов, которые могут «приблизить нас к миру».

Перед началом закрытой встречи Трамп и Зеленский ответили на вопросы журналистов. Часть из них также касались поставок «Томагавков». Трамп заявил, что передача Украине таких ракет «может привести к еще большей эскалации, может произойти много плохого». Он подчеркнул, что США сами нуждаются в «Томагавках», добавив, что «мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны». В свою очередь Зеленский заявил, что Украина готова предложить США беспилотники собственного производства в обмен на «Томагавки». «Они делают очень хорошие беспилотники», — отметил Трамп.

Президент США также заявил, что его встреча с Путиным в Будапеште, о котором они договорились в ходе телефонного разговора 17 октября, пройдет, скорее всего, без участия Зеленского. «Эти два лидера [Путин и Зеленский] не нравятся друг другу, и мы хотим, чтобы все было удобно для всех», — заявил Трамп.