«Томагавков» не даст: главные итоги встречи Трампа с Зеленским в Белом доме

© Meduza.io 18 октября, 2025 12:37

Мир 0 комментариев

В Белом доме 17 октября прошли переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Закрытая часть встречи продлилась чуть менее двух часов. После переговоров к журналистам вышел только Зеленский. 

Украинский президент назвал встречу «продуктивной». По его словам, они обсуждали с Трампом в том числе поставку дальнобойного оружия, имея в виду ракеты «Томагавк». Зеленский отметил, что президенты решили не делать на эту тему публичных заявлений. «США не хотят эскалации», — добавил он. 

По мнению Зеленского, возможное появление у Украины «Томагавков» вызывает у России «страх, потому что это мощное оружие». Журналисты спросили у президента Украины, покидает ли он Вашингтон с оптимизмом по поводу поставок дальнобойных ракет. «Я реалист», — ответил Зеленский. Он добавил, что тему «Томагавков» никто не отменял, украинская сторона «должна работать над этим».

Зеленский отметил, что самым сложным вопросом остается вопрос территорий. «Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед прекращением огня делать какие-то согласования по территориям и другим аспектам… Я думаю, важно сделать первый шаг — прекращение огня», — сказал Зеленский. По его мнению, Трамп понимает, что «самым сложным вопросом на любых переговорах, в любом формате, будет территория».

Трамп не выступал перед журналистами по итогам встречи с Зеленским, но во время брифинга украинского президента опубликовал пост в соцсети Truth Social. По его словам, он сказал Зеленскому, как и до этого говорил президенту РФ Владимиру Путину, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Саму встречу он назвал «интересной и доброжелательной». Он также предложил остановить боевые действия по линии фронта. 

«Уже пролито достаточно крови на границе, определенной войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявляют о победе, пусть рассудит история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ», — написал Трамп.

Зеленский на брифинге поддержал предложение Трампа остановить боевые действия и начать переговоры. Он отметил, что открыт для двусторонних или трехсторонних встреч и других форматов, которые могут «приблизить нас к миру».

Перед началом закрытой встречи Трамп и Зеленский ответили на вопросы журналистов. Часть из них также касались поставок «Томагавков». Трамп заявил, что передача Украине таких ракет «может привести к еще большей эскалации, может произойти много плохого». Он подчеркнул, что США сами нуждаются в «Томагавках», добавив, что «мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны». В свою очередь Зеленский заявил, что Украина готова предложить США беспилотники собственного производства в обмен на «Томагавки». «Они делают очень хорошие беспилотники», — отметил Трамп. 

Президент США также заявил, что его встреча с Путиным в Будапеште, о котором они договорились в ходе телефонного разговора 17 октября, пройдет, скорее всего, без участия Зеленского. «Эти два лидера [Путин и Зеленский] не нравятся друг другу, и мы хотим, чтобы все было удобно для всех», — заявил Трамп.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать