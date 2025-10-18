Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Платформе Manabalss грозит банкротство; куда делось финансирование? (3)

TV24 18 октября, 2025 13:53

Новости Латвии 3 комментариев

"Спасибо тем 10%, которые жертвуют: это спасение для организации, оно помогает содержать систему, чтобы остальные могли ею пользоваться", - сказал в эфире TV24 руководитель платформы общественных инициатив Manabalss.lv Имантс Брейдакс. Тревожные звонки по поводу отсутствия финансирования впервые зазвучали в конце сентября, но за прошедшее время ничего особо не изменилось.

Что же произошло, откуда у организации Manabalss.lv, существующей уже 15 лет, возникли настолько серьёзные проблемы с финансированием, раз речь идёт о том, что она на пороге банкротства?

Брейдакс пояснил, что нехватка финансов имеет место на протяжении нескольких лет. Команда держится на миссионерском энтузиазме, потому что "то, что мы делаем, важно". В год требуется 300-400 тысяч евро, чтобы выплачивать зарплаты и проводить технические работы по содержанию платформы. Manabalss.lv обращалась к тысячам предприятий, рассылая по электронной почте письма с просьбами о пожертвованиях, чтобы сохранить ценности демократии и платформа смогла остаться независимой, не подпав под чьё-либо политическое влияние.

"За 15 лет работы Manabalss.lv доказала и пришла к выводу, что в финансовой экосистеме нет стабильных инструментов для содержания гражданских проектов с высокими техническими требованиями. Стабильные инструменты есть у олигархов, у партий, у спонсоров и в госбюджете, а вне всего этого их в принципе нет", - считает Брейдакс.

С грантами дело обстоит так, что для каждого следующего гранта требуется делать новый проект и инструмент, платформу. И не зря - ряд новых продуктов уже создан, но надо думать о том, как содержать основную платформу Manabalss.lv, так что гранты - не панацея, необходим другой источник финансирования, подчёркивает он.

Другой источник, очень важный для Manabalss.lv, - это пожертвования, которые делают около 5% населения. Брейдакс в эфире поблагодарил каждого, кто пожертвовал хотя бы 20 центов. Однако, по его словам, этого источника недотаточно, поскольку в Латвии культура жертвования, увы, такова, что "на умирающих пёсиков и котиков мы охотно пожертвуем, а вот инфраструктура демократии - это нечто такое, о чём человек забывает уже на первом слове и дальше не слушает".

Руководитель платформы согласился, что люди считают это само собой разумеющейся вещью. Некоторые считают, что Manabalss.lv финансируется от государства, чего никогда не было, и что организация наверняка в безопасности в финансовом плане, что тоже не соответствует истине.

Что касается пожертвований, то удар по этому источнику имеет место в течение последних пяти лет, о чём правительство очень хорошо информировано.  Брейдакс напомнил сказанное не раз: если бы Manabalss.lv была в Эстонии, она, скорее всего, уже попала бы на обложку журнала "Таймс" и с госфинансированием вопросов бы не было.

Пять лет назад правительство Кариньша пообещало Manabalss.lv 1,7 миллиона евро. "И выполнило, на очень круглую сумму - в размере нуля", - вспоминает Брейдакс. 

Кризис с пожертвованиями начался в пандемию и продолжился, когда началась война в Украине, когда немалая часть латвийской общественности делала пожертвования в пользу Украины. Сокращение пожертвований в течение последних двух лет Брейдакс объясняет тем, что в стране наблюдается неопределённость в экономике и неустойчивая экономическая ситуация в домашних хозяйствах, поскольку в эти год-два люди даже 50 центов очень неохотно жертвуют.

Если человек хочет подписаться очно за какой-либо законопроект, это можно сделать в Рижском самоуправлении за 1,43 евро. На платформе Manabalss.lv каждое голосование обходится в 0,77 евро, но 90% голосующих не жертвуют вообще ничего. Поэтому Брейдакс благодарит эти 10%, которые жертвуют: они - спасение для организации, помогают поддерживать систему, чтобы ею могли пользоваться все остальные, чтобы система была в онлайне, чтобы работали все способы авторизации, банки, электронная подпись, чтобы можно было работать с Сеймом.

Больше всего работы ведётся за кулисами - публикуется лишь 50% от присланных инициатив. Это означает, что Manabalss.lv помогает каждому автору, консультирует его, ассистирует ему, и этой работы общественность не видит.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Важно 20:03

Важно 3 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (3)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 3 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (3)

Важно 19:41

Важно 3 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (3)

Важно 19:04

Важно 3 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (3)

Спорт 18:52

Спорт 3 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (3)

Важно 18:49

Важно 3 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

