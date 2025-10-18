Что же произошло, откуда у организации Manabalss.lv, существующей уже 15 лет, возникли настолько серьёзные проблемы с финансированием, раз речь идёт о том, что она на пороге банкротства?

Брейдакс пояснил, что нехватка финансов имеет место на протяжении нескольких лет. Команда держится на миссионерском энтузиазме, потому что "то, что мы делаем, важно". В год требуется 300-400 тысяч евро, чтобы выплачивать зарплаты и проводить технические работы по содержанию платформы. Manabalss.lv обращалась к тысячам предприятий, рассылая по электронной почте письма с просьбами о пожертвованиях, чтобы сохранить ценности демократии и платформа смогла остаться независимой, не подпав под чьё-либо политическое влияние.

"За 15 лет работы Manabalss.lv доказала и пришла к выводу, что в финансовой экосистеме нет стабильных инструментов для содержания гражданских проектов с высокими техническими требованиями. Стабильные инструменты есть у олигархов, у партий, у спонсоров и в госбюджете, а вне всего этого их в принципе нет", - считает Брейдакс.

С грантами дело обстоит так, что для каждого следующего гранта требуется делать новый проект и инструмент, платформу. И не зря - ряд новых продуктов уже создан, но надо думать о том, как содержать основную платформу Manabalss.lv, так что гранты - не панацея, необходим другой источник финансирования, подчёркивает он.

Другой источник, очень важный для Manabalss.lv, - это пожертвования, которые делают около 5% населения. Брейдакс в эфире поблагодарил каждого, кто пожертвовал хотя бы 20 центов. Однако, по его словам, этого источника недотаточно, поскольку в Латвии культура жертвования, увы, такова, что "на умирающих пёсиков и котиков мы охотно пожертвуем, а вот инфраструктура демократии - это нечто такое, о чём человек забывает уже на первом слове и дальше не слушает".

Руководитель платформы согласился, что люди считают это само собой разумеющейся вещью. Некоторые считают, что Manabalss.lv финансируется от государства, чего никогда не было, и что организация наверняка в безопасности в финансовом плане, что тоже не соответствует истине.

Что касается пожертвований, то удар по этому источнику имеет место в течение последних пяти лет, о чём правительство очень хорошо информировано. Брейдакс напомнил сказанное не раз: если бы Manabalss.lv была в Эстонии, она, скорее всего, уже попала бы на обложку журнала "Таймс" и с госфинансированием вопросов бы не было.

Пять лет назад правительство Кариньша пообещало Manabalss.lv 1,7 миллиона евро. "И выполнило, на очень круглую сумму - в размере нуля", - вспоминает Брейдакс.

Кризис с пожертвованиями начался в пандемию и продолжился, когда началась война в Украине, когда немалая часть латвийской общественности делала пожертвования в пользу Украины. Сокращение пожертвований в течение последних двух лет Брейдакс объясняет тем, что в стране наблюдается неопределённость в экономике и неустойчивая экономическая ситуация в домашних хозяйствах, поскольку в эти год-два люди даже 50 центов очень неохотно жертвуют.

Если человек хочет подписаться очно за какой-либо законопроект, это можно сделать в Рижском самоуправлении за 1,43 евро. На платформе Manabalss.lv каждое голосование обходится в 0,77 евро, но 90% голосующих не жертвуют вообще ничего. Поэтому Брейдакс благодарит эти 10%, которые жертвуют: они - спасение для организации, помогают поддерживать систему, чтобы ею могли пользоваться все остальные, чтобы система была в онлайне, чтобы работали все способы авторизации, банки, электронная подпись, чтобы можно было работать с Сеймом.

Больше всего работы ведётся за кулисами - публикуется лишь 50% от присланных инициатив. Это означает, что Manabalss.lv помогает каждому автору, консультирует его, ассистирует ему, и этой работы общественность не видит.