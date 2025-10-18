Бывший председатель военного комитета НАТО: ответ на нападение последует сразу же

Бауэр подчеркнул, что жители Латвии и Балтии не одни, за ними стоит альянс.

"Таков мой посыл. Перестаньте слушать всякие глупости и доверьтесь своим, доверьтесь латвийскому правительству и латвийским органам власти. Не слушайте, что говорит Россия, доверяйте своим союзникам", - подчеркнул он.

Он привёл в качестве примера инцидент с дронами в Польше. В реагировании на это происшествие были задействованы несколько самолётов стран НАТО, значит, альянс помог и отреагировал.

Бауэр рекомендует не слушать людей, каждый день задающих вопрос, будет ли в самом деле действовать 5-я статья договора НАТО.

"Мы хорошо знаем, кто хочет поддерживать эту риторику, кто хочет, чтобы люди снова и снова об этом дискутировали, - это русские. Вы в самом деле верите, что они придут на помощь маленькой стране так далеко от Нидерландов? Кого это вообще заботит? Ну, вооружённые силы Нидерландов заботит. Людей в Брюсселе заботит. Штаб НАТО заботит, и главнокомандующий силами союзников обеспечивает вашу безопасность", - подчеркнул Бауэр.

Он также назвал необоснованным утверждение, будто обо всём нужно дискутировать в совете НАТО.

Военные планы определяют конкретные действия на случай разных угроз, и у альянса запланировано много различных действий, пояснил Бауэр.

Если угроза усилится, альянс эти планы осуществит и при необходимости увеличит боевые группы от 1000 до 5000 бойцов, сказал он.

Если в самом деле произойдёт нападение и начнётся война, генсеку НАТО не нужно ждать, пока все послы усядутся и выговорятся. "Силы будут отправлены сразу. Силы из Германии и Нидерландов прибудут в страны Балтии, альянс принял решение на этот счёт. Вы совершенно точно не одни", - добавил Бауэр.