Нас грабят уже в открытую: мы жертвы или соучастники? Pietiek

И здесь мы подходим к настоящей дилемме: нас всех обкрадывают, но мы все молчим. Почему?

Цифры и схемы: как нас систематически обкрадывают

Принцип «не все воруют, но всех обкрадывают» больше не является просто темой для разговоров, а коллективной реальностью. Наши общие ресурсы выкачиваются на трех основных уровнях.

1. Государственный и муниципальный бюджеты: дыры в карманах

Деньги налогоплательщиков исчезают систематически:

- «Надбавка» к государственным закупкам: исследования показывают, что затраты на крупные инфраструктурные проекты в Латвии на 20-40% превышают затраты на аналогичные проекты в Эстонии или Литве. Эта «инфляция» означает, что миллионы евро, которые могли бы быть использованы для здравоохранения или образования, перераспределяются в узких кругах.

- Мошенничество с НДС: по оценкам Министерства финансов, государство ежегодно теряет около 400-500 миллионов евро из-за неуплаты НДС. Эти денежные потоки организованы, и их влияние огромно.

- Последствия в повседневной жизни: разбитые дороги, осыпающиеся потолки школ и длинные очереди в больницах и поликлиниках – это не только признаки плохого управления. Это прямое подтверждение того, что средства, необходимые для их решения, ушли в другое место.

2. Фонды ЕС: наше украденное будущее

Европейские деньги, предназначенные для сближения нас с Западной Европой, часто становятся средством для быстрого обогащения.

- Государственные контрольные органы отмечают, что более 10% выплаченных средств ЕС признаны потенциально рискованными. Речь идет о сотнях миллионов евро.

Создаются «искусственные проекты», единственная цель которых — получить средства, не создавая ничего реального. Таким образом, у будущих поколений отнимаются возможности.

Молчание как участие: почему мы позволяем этому происходить?

Это настоящая дилемма. Пока кражи совершает небольшая группа, систему поддерживает наше коллективное молчание. Мы – жертвы, которые стали поддержкой системы.

Экология молчания:

- Страх: многие молчат, потому что боятся потерять работу, контракты или столкнуться с административными последствиями. Страх реальный, и он создан системой.

- Апатия и усталость: «ничего не изменится» стало национальным девизом. Люди устали от неизменного сообщения о коррупции и потеряли веру в возможность изменить ситуацию.

- «Слепота» на высших уровнях: часто высокопоставленные чиновники отказываются признавать масштабы проблемы, указывая на отдельные случаи, а не на системный механизм. Такая «слепота» узаконивает статус-кво.

Парадокс: в Латвии самой большой угрозой для системы становится не вор, а тот, кто осмеливается говорить о воровстве. Таким образом, мы как общество становимся соучастниками — обворованными, которые своим молчанием позволяют системе продолжать существовать.

Вывод: от дилеммы к действию

Вопрос больше не заключается в том, «существует ли коррупция», а в том, «достаточно ли у нас силы воли, чтобы ее остановить?».

Чтобы преодолеть эту дилемму, необходимо:

1. Признать системный характер: перестать говорить об «отдельных случаях» и начать говорить о коррупции как об организованной отрасли, действующей в государственном аппарате.

2. Требовать полной прозрачности: все публичные закупки, контракты и лица, принимающие решения, должны быть полностью доступны. Технологии делают это возможным — не хватает только политической воли.

3. Перестать поощрять молчание: как общество, мы должны прекратить считать, что «молчание — золото». Молчание в этом контексте — это предательство нашего общего будущего.

Молчание — это не бездействие. Это активный выбор поддерживать систему, которая нас обкрадывает. Каждый день молчания обходится нам в миллионы евро и крадет будущее наших детей.

Мы должны сделать выбор: будем ли мы и дальше молчаливыми жертвами краж или станем гражданами, которые говорят? Потому что наше молчание — это не золото, а цена украденных миллиардов".

Комментарий press.lv:

