Брали штурмом: в Латвии накрыли логово телефонных мошенников. ВИДЕО (2)

Редакция PRESS 18 октября, 2025 09:14

Важно 2 комментариев

Valsts policija

В рамках международной операции «SIMcartel» Государственная полиция ликвидировала инфраструктуру «SIMbox», расположенную на территории Латвии, и задержала пятерых лиц, которые под видом легальной предпринимательской деятельности создавали анонимные аккаунты в интернете для совершения мошенничества, сообщили порталу «tv3.lv» в Государственной полиции.

Платформа была разработана для анонимного общения и платежей, предлагая в общей сложности более 80 номеров мобильных телефонов из разных стран. По текущим оценкам, за время работы инфраструктуры было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, из-за которых не менее 3200 человек в разных странах стали жертвами мошенничества, а причиненный им материальный ущерб оценивается почти в пять миллионов евро.

В настоящее время Латвия, Эстония и Австрия проводят собственные расследования мошенничества и преступлений, совершённых с использованием платформы. В Латвии в связи с вышеупомянутым преступлением был задержан ещё один человек, ранее объявленный в международный розыск эстонской полицией по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Полиция сообщает, что в рамках борьбы с интернет-мошенничеством сотрудники 1-го отдела Департамента по предотвращению киберпреступности Государственной полиции 10 октября текущего года провели тщательно спланированную международную операцию «SIMcartel», в ходе которой совместно с Европолом, Евроюстом, Австрией и Эстонией была ликвидирована расположенная на территории Латвии инфраструктура «SIMbox», которая под видом легального бизнеса обеспечивала создание анонимных онлайн-аккаунтов для общения и платежей, использовавшихся в интернет-мошенничестве.

Платформа SIMbox предоставляла возможность использования мобильных номеров из более чем 80 стран, что технически позволяло анонимно регистрироваться в более чем 160 онлайн-сервисах. По оценкам, сделанным в ходе расследования, за время работы инфраструктуры с помощью сервиса было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, с которых можно было осуществлять интернет-мошенничество.

Было установлено, что из-за действий через эту платформу пострадали жители Латвии, Эстонии и Австрии – каждая страна проводит собственное расследование по этому факту. Полученная на данный момент информация показывает, что в Латвии от интернет-мошенничества пострадали не менее 1500 человек, материальный ущерб составил около 420 000 евро, а в Австрии от мошенничества пострадали не менее 1700 человек, материальный ущерб составил не менее 4,5 миллионов евро.

10 октября сотрудники 1-го отдела Департамента по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции совместно с Антитеррористическим подразделением Государственной полиции OMEGA ликвидировали преступную инфраструктуру «SIMbox» и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четырёх человек, один из которых считается организатором незаконной услуги, а остальные – техническими работниками. Все задержанные – граждане Латвии: женщины 1987 и 1970 годов рождения, мужчины 1977 и 1982 годов рождения.

Всего в пятницу сотрудники правоохранительных органов провели 14 обысков по различным адресам, где было изъято 1200 устройств «SIMbox», в которых одновременно функционировали 40 000 SIM-карт из разных стран, а также изъято пять серверов, полностью охвативших всю IT-инфраструктуру компании, включая два веб-сайта компании «gogetsms.com» и «apisim.com».

Также в ходе процессуальных действий были изъяты 4 эксклюзивных транспортных средства, а также изъято 431 000 евро с банковских счетов физических лиц и 266 000 евро в криптовалюте.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

