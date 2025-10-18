Платформа была разработана для анонимного общения и платежей, предлагая в общей сложности более 80 номеров мобильных телефонов из разных стран. По текущим оценкам, за время работы инфраструктуры было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, из-за которых не менее 3200 человек в разных странах стали жертвами мошенничества, а причиненный им материальный ущерб оценивается почти в пять миллионов евро.

В настоящее время Латвия, Эстония и Австрия проводят собственные расследования мошенничества и преступлений, совершённых с использованием платформы. В Латвии в связи с вышеупомянутым преступлением был задержан ещё один человек, ранее объявленный в международный розыск эстонской полицией по подозрению в совершении других тяжких преступлений.

Полиция сообщает, что в рамках борьбы с интернет-мошенничеством сотрудники 1-го отдела Департамента по предотвращению киберпреступности Государственной полиции 10 октября текущего года провели тщательно спланированную международную операцию «SIMcartel», в ходе которой совместно с Европолом, Евроюстом, Австрией и Эстонией была ликвидирована расположенная на территории Латвии инфраструктура «SIMbox», которая под видом легального бизнеса обеспечивала создание анонимных онлайн-аккаунтов для общения и платежей, использовавшихся в интернет-мошенничестве.

Платформа SIMbox предоставляла возможность использования мобильных номеров из более чем 80 стран, что технически позволяло анонимно регистрироваться в более чем 160 онлайн-сервисах. По оценкам, сделанным в ходе расследования, за время работы инфраструктуры с помощью сервиса было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, с которых можно было осуществлять интернет-мошенничество.

Было установлено, что из-за действий через эту платформу пострадали жители Латвии, Эстонии и Австрии – каждая страна проводит собственное расследование по этому факту. Полученная на данный момент информация показывает, что в Латвии от интернет-мошенничества пострадали не менее 1500 человек, материальный ущерб составил около 420 000 евро, а в Австрии от мошенничества пострадали не менее 1700 человек, материальный ущерб составил не менее 4,5 миллионов евро.

10 октября сотрудники 1-го отдела Департамента по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции совместно с Антитеррористическим подразделением Государственной полиции OMEGA ликвидировали преступную инфраструктуру «SIMbox» и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четырёх человек, один из которых считается организатором незаконной услуги, а остальные – техническими работниками. Все задержанные – граждане Латвии: женщины 1987 и 1970 годов рождения, мужчины 1977 и 1982 годов рождения.

Всего в пятницу сотрудники правоохранительных органов провели 14 обысков по различным адресам, где было изъято 1200 устройств «SIMbox», в которых одновременно функционировали 40 000 SIM-карт из разных стран, а также изъято пять серверов, полностью охвативших всю IT-инфраструктуру компании, включая два веб-сайта компании «gogetsms.com» и «apisim.com».

Также в ходе процессуальных действий были изъяты 4 эксклюзивных транспортных средства, а также изъято 431 000 евро с банковских счетов физических лиц и 266 000 евро в криптовалюте.