Америке самой нужны «Томагавки»: Трамп после разговора с Путиным

Редакция PRESS 17 октября, 2025 15:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не может расходовать свои запасы крылатых ракет Tomahawk, поскольку они необходимы для обеспечения национальной безопасности. Об этом он сообщил журналистам вскоре после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не можем истощать запасы нашей страны. Эти ракеты — очень важные, мощные, точные и хорошие, но они нужны и нам», — подчеркнул американский лидер. Отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с ним возможные поставки «Томагавков» Украине, Трамп подтвердил, что российский президент пытался отговорить его от такого шага.

«Конечно, пытался. А что вы думаете, он скажет: "Пожалуйста, продайте Украине эти ракеты, я был бы очень благодарен?"», — отметил Трамп.
По словам главы Белого дома, Путину «не понравилась идея» передачи дальнобойных ракет Киеву, так как «никто не хочет, чтобы по ним стреляли "Томагавки"».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин предупредил американского коллегу о серьёзных последствиях для двусторонних отношений в случае поставок дальнобойного вооружения Украине. Российский лидер подчеркнул, что такие действия не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном и осложнят перспективы мирного урегулирования.

Трамп ранее отмечал, что «почти» принял решение о передаче Украине «Томагавков», однако планирует обсудить этот вопрос с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что тема поставок ракет станет одной из ключевых на переговорах лидеров США и Украины в Вашингтоне 17 октября. Кроме того, американский президент сообщил о намерении встретиться с Путиным в Венгрии в течение двух недель.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор Трампа и Путина, заявил, что Москва «спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках"». По его словам, в отношении России «работает только язык силы».

Согласно оценкам Института изучения войны (ISW), дальность полёта крылатых ракет Tomahawk — от 1,6 до 2,5 тыс. километров — позволит Украине при их получении держать под прицелом до 1945 российских военных объектов, что может серьёзно осложнить снабжение и поддержку российских наступательных операций.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

