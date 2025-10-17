Америке самой нужны «Томагавки»: Трамп после разговора с Путиным

«Мы не можем истощать запасы нашей страны. Эти ракеты — очень важные, мощные, точные и хорошие, но они нужны и нам», — подчеркнул американский лидер. Отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с ним возможные поставки «Томагавков» Украине, Трамп подтвердил, что российский президент пытался отговорить его от такого шага.

«Конечно, пытался. А что вы думаете, он скажет: "Пожалуйста, продайте Украине эти ракеты, я был бы очень благодарен?"», — отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, Путину «не понравилась идея» передачи дальнобойных ракет Киеву, так как «никто не хочет, чтобы по ним стреляли "Томагавки"».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе разговора Путин предупредил американского коллегу о серьёзных последствиях для двусторонних отношений в случае поставок дальнобойного вооружения Украине. Российский лидер подчеркнул, что такие действия не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном и осложнят перспективы мирного урегулирования.

Трамп ранее отмечал, что «почти» принял решение о передаче Украине «Томагавков», однако планирует обсудить этот вопрос с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что тема поставок ракет станет одной из ключевых на переговорах лидеров США и Украины в Вашингтоне 17 октября. Кроме того, американский президент сообщил о намерении встретиться с Путиным в Венгрии в течение двух недель.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор Трампа и Путина, заявил, что Москва «спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках"». По его словам, в отношении России «работает только язык силы».

Согласно оценкам Института изучения войны (ISW), дальность полёта крылатых ракет Tomahawk — от 1,6 до 2,5 тыс. километров — позволит Украине при их получении держать под прицелом до 1945 российских военных объектов, что может серьёзно осложнить снабжение и поддержку российских наступательных операций.