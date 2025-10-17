А перед абортом на консультацию! В Сейме хотят поддержать «нерождённую жизнь»

Согласно предложению Юргиса Клотиньша и Яниса Грасбергса (НО) и Рамоны Петровичи (ЛПМ), в закон предлагается внести понятие «нерождённая жизнь», определяя её как «жизнь человека, начинающуюся с момента оплодотворения».

«Консультация должна проходить без поучений и давления, но с целью поддержки беременной и защиты нерождённой жизни», — поясняют авторы поправок.

Политики считают, что такие консультации должны проводить не только врачи, но и психологи, психотерапевты, доулы и специалисты по эмоциональной поддержке родителей.

По их мнению, в ходе встречи женщине следует объяснить, какие формы поддержки доступны — от финансовой помощи до возможной передачи ребёнка на усыновление.

Проект также предусматривает, что направление на аборт можно будет получить только при наличии подтверждения о прохождении консультации.

Такая норма, по мнению инициаторов, позволит «лучше защитить нерождённую жизнь» и дать время женщине «взвесить все решения».

Изменения предлагается ввести с 1 января 2027 года, чтобы правительство успело подготовить порядок проведения консультаций и обучение специалистов.