Максим Галкин может лишиться права выступать на сцене под своим именем

Как сообщается, это создаёт возможность «технически зарегистрировать товарный знак любому третьему лицу и запретить предыдущему владельцу использовать его на территории Российской Федерации».
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, регистрация Максима Галкина в качестве индивидуального предпринимателя аннулирована 18 января 2023 года.
Глава «Первой патентной компании» и инициатор обращения в Роспатент Анатолий Аронов прокомментировал: «Какой смысл в этом товарном знаке, если им всё равно никто не пользуется? Нужно расчистить это место так, чтобы ничего не мешало».