Надпись сопровождает рисунок карты "Московии" образца 1462 года.
Фото Ратниекс опубликовал после встречи в евродепутатом от Нацблока - Рихардом Колсом.
Мерч с лозунгом "Сделаем Россию маленькой снова" стал широко распространятся после того, как президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2024 года записал своё очередное обращение к украинцам, будучи одетым в футболку на которой было написано «Make Russia Small Again».
Надпись сделана в стиле известного лозунга Make America Great Again.