Путину придётся просить разрешение у ЕС на перелёт в Будапешт?

Из-за санкций против России самолёт российского президента не может пересекать воздушное пространство Евросоюза. Без исключения из правил путь в Венгрию возможен лишь через обходной маршрут по Балканам либо с риском пролететь над Украиной.

По словам представителя Еврокомиссии Анитты Хиппер, государства-члены ЕС могут выдавать индивидуальные разрешения на такие полёты, если они «соответствуют гуманитарным или иным целям, согласованным с положениями регламента».

«Такие дерогации могут быть предоставлены только индивидуально каждой страной», — отметила Хиппер.

Один из старших дипломатов ЕС, комментируя ситуацию, заметил с иронией:

«Ему нужно получить разрешение на пролёт над определёнными странами. Не хочу гадать, как это пройдёт. Но рад, что я не его планировщик маршрута».

Пока дата встречи Трампа и Путина не назначена. Москва также не раскрывает, рассматривает ли Кремль возможность перелёта.

Ситуацию осложняет ордер Международного уголовного суда на арест российского президента. Теоретически Венгрия как участник Римского статута обязана была бы его исполнить, однако министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что «обеспечит успешное проведение переговоров и возвращение Путина домой».