Маловато будет! «Новое единство» хочет увеличить штрафы за неуважение к госязыку (2)

19 октября, 2025 07:47

Депутаты "Нового единства" подали в Сейм законопроект под названием "Поправки к Закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка". Поправки предусматривают увеличение штрафов за нарушения, связанные с несоблюдением правил использования госязыка, и ужесточение правовых норм, карающих за проявление неуважения к госязыку.

Планируется также дать более чёткое определение, что считать этим самым неуважением, за которое, если законопроект примут, будут взимать штрафы в размере от 20 до 400 штрафных единиц. 

Нарушение, как говорится в законопроекте, может проявляться не только как непосредственные высказывания, направленные против госязыка, неуважительные письменные высказывания в интернете, в том числе в соцсетях или в комментариях, но и косвенным образом, например, в виде жестов, действий и фона. 

По мнению "Нового единства", нынешний размер штрафа за неуважение к госязыку следует оценивать как очень низкий. Повышение штрафа - это "чёткий знак, что неуважение к языку как символу государства со стороны государства воспринимается как серьёзное нарушение, и увеличение штрафа может превентивно удержать от подобных действий", поясняют податели законопроекта.

Согласно нынешней редакции закона, за большую часть нарушений, связанных с госязыком, физическому лицу может быть объявлено предупреждение или назначен штраф в размере от 7 до 28 штрафных единиц, а юридическое лицо может быть оштрафовано в размере от 28 до 140 единиц - например, за оформление печатей, бланков и открытой информации только на иностранном языке.

Депутаты предлагают увеличить штрафы - для физических лиц от 10 до 39 единиц, для юридических от 39 до 195 единиц. Размер одной штрафной единицы составляет 5 евро.

Предусмотрено увеличить также ответственность за несоблюдение правил по предоставлению информации. Например, если институция публичного лица без запроса распространяет материалы на иностранном языке, штраф для физического лица может быть увеличен до 39 единиц, для должностного лица - до 84 единиц, для юридического - до 278 единиц.

Более крупные суммы штрафов предусмотрены и в случаях, когда госязык не обеспечивается в делопроизводстве или в договорах, например, для договоров о медицинских услугах и других общественных услугах, трудовых договоров, заседаний и мероприятий, где закон требует перевода на латышский. 

Планируется также усилить санкции за демонстрацию фильмов без озвучивания, дублирования или субтитров на латышском языке, в торговле - за отсутствие маркировки и инструкций на госязыке, в том числе предусмотреть более высокий потолок для юридических лиц.

Председатель фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс подчёркивает, что "поправки - это не только репрессивный инструмент, но и чёткая позиция государства по отношению к значимости госязыка".

В аннотации указано, что нынешние размеры штрафов установлены в июле 2020 года и более не соответствуют нынешней экономической ситуации и целям политики в сфере госязыка.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
21.10.2025
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

