Планируется также дать более чёткое определение, что считать этим самым неуважением, за которое, если законопроект примут, будут взимать штрафы в размере от 20 до 400 штрафных единиц.

Нарушение, как говорится в законопроекте, может проявляться не только как непосредственные высказывания, направленные против госязыка, неуважительные письменные высказывания в интернете, в том числе в соцсетях или в комментариях, но и косвенным образом, например, в виде жестов, действий и фона.

По мнению "Нового единства", нынешний размер штрафа за неуважение к госязыку следует оценивать как очень низкий. Повышение штрафа - это "чёткий знак, что неуважение к языку как символу государства со стороны государства воспринимается как серьёзное нарушение, и увеличение штрафа может превентивно удержать от подобных действий", поясняют податели законопроекта.

Согласно нынешней редакции закона, за большую часть нарушений, связанных с госязыком, физическому лицу может быть объявлено предупреждение или назначен штраф в размере от 7 до 28 штрафных единиц, а юридическое лицо может быть оштрафовано в размере от 28 до 140 единиц - например, за оформление печатей, бланков и открытой информации только на иностранном языке.

Депутаты предлагают увеличить штрафы - для физических лиц от 10 до 39 единиц, для юридических от 39 до 195 единиц. Размер одной штрафной единицы составляет 5 евро.

Предусмотрено увеличить также ответственность за несоблюдение правил по предоставлению информации. Например, если институция публичного лица без запроса распространяет материалы на иностранном языке, штраф для физического лица может быть увеличен до 39 единиц, для должностного лица - до 84 единиц, для юридического - до 278 единиц.

Более крупные суммы штрафов предусмотрены и в случаях, когда госязык не обеспечивается в делопроизводстве или в договорах, например, для договоров о медицинских услугах и других общественных услугах, трудовых договоров, заседаний и мероприятий, где закон требует перевода на латышский.

Планируется также усилить санкции за демонстрацию фильмов без озвучивания, дублирования или субтитров на латышском языке, в торговле - за отсутствие маркировки и инструкций на госязыке, в том числе предусмотреть более высокий потолок для юридических лиц.

Председатель фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс подчёркивает, что "поправки - это не только репрессивный инструмент, но и чёткая позиция государства по отношению к значимости госязыка".

В аннотации указано, что нынешние размеры штрафов установлены в июле 2020 года и более не соответствуют нынешней экономической ситуации и целям политики в сфере госязыка.