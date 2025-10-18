Директор школы: каждый третий молодой учитель готов бросить работу

Если посмотреть на распределение по возрастам и сравнить с другими странами, видно, что в латвийских школах работают учителя более старшего возраста, чем в других европейских странах.

Приекулис обращает внимание ещё на один фактор: в Латвии мужчин меньше, чем женщин, по сравнению со средними показателями по Европе. Политическим деятелям следовало бы подумать, считает он, о политике в области карьеры и зарплат, поскольку сейчас молодой учитель, приступающий к работе в школе, получает такую же зарплату, как и учитель, работающий много лет.

"Если мы все делаем одинаковую работу, то мы не сортируем по учебному предмету, возрасту или полу - мы равноценны, и это вызов в политике", - заявляет директор школы.