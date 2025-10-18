Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Директор школы: каждый третий молодой учитель готов бросить работу

TV24 18 октября, 2025 15:36

Латышские СМИ 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Dienas personība директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис обнародовал статистику, которая тревожит: каждый третий учитель со стажем до 5 лет обдумывает возможность уйти с работы.

Если посмотреть на распределение по возрастам и сравнить с другими странами, видно, что в латвийских школах работают учителя более старшего возраста, чем в других европейских странах.

Приекулис обращает внимание ещё на один фактор: в Латвии мужчин меньше, чем женщин, по сравнению со средними показателями по Европе. Политическим деятелям следовало бы подумать, считает он, о политике в области карьеры и зарплат, поскольку сейчас молодой учитель, приступающий к работе в школе, получает такую же зарплату, как и учитель, работающий много лет.

"Если мы все делаем одинаковую работу, то мы не сортируем по учебному предмету, возрасту или полу - мы равноценны, и это вызов в политике", - заявляет директор школы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать