Попробуй себя в роли студента: TSI приглашает на Trial Week

С 20 по 24 октября Институт транспорта и связи (TSI) открывает двери для старшеклассников и студентов профессиональных школ — на неделю они смогут стать настоящими студентами вуза.

Во время Trial Week участники посетят лекции и практические занятия в лабораториях, познакомятся с преподавателями и узнают, как проходит обучение в современном университете. В программе — знакомство с профессиями будущего и возможность освоить новые навыки в реальной университетской среде.

Помогать гостям будут студенты TSI, которые проведут экскурсии по кампусу и поделятся опытом учёбы и студенческой жизни.

Во время Trial Week гости смогут выбрать лекции по самым разным направлениям. Среди тем:

Введение в робототехнику

Компьютерная геометрия и инженерная графика

Введение в авиационную инженерию

Основы электроники

IT и цифровые технологии

Микроэкономика

Структура компьютерных систем

Программирование

Технический рисунок

Занятия будут проходить на латышском и английском языках, что позволит участникам выбрать наиболее комфортный формат и почувствовать себя частью международной академической среды TSI.

Организаторы напоминают, что количество мест ограничено, поэтому всем желающим стоит зарегистрироваться заранее. На каждую лекцию нужна будет отдельная регистрация.

Университет Транспорта и связи, основанный в 1999 году, — единственный частный технический университет в Латвии, предлагающий программы на латышском и английском языках. TSI готовит специалистов в сферах IT, транспорта, авиации, робототехники, логистики и бизнеса, сотрудничая с ведущими компаниями Латвии и Европы.

Подробнее на сайте tsi.lv