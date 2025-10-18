Далее он перечисляет странности этой недели, когда в Латвии ожидали бы услышать мнение главы государства:

1️⃣ Стамбульская конвенция трещит по швам. Да-да, та самая, соглашение по которой было достигнуто в кабинете тогдашнего министра иностранных дел Ринкевичса совместно с СЗК и “Прогрессивными”, когда формировали новое правительство и вывигали кандидата на президентскую должность.

Теперь, когда проект рушится, а “Единство” и “Прогрессивные” впадают в истерику, называя всех противников конвенции “проектом Кремля” (НО, ОС, ЛПМ), президент внезапно не знает, как выкрутиться. Ведь он уже думает о следующем президентском сроке — какие партии его тогда поддержат? Те, кого сейчас клеймят “кремлёвцами”, или всё же “стамбульцы”?

2️⃣ Случай в Бауске. Три собаки были жестоко застрелены, среди них два щенка. И где же теперь большой “друг животных” — наш президент, который так любит делиться фотографиями собак в соцсетях? Сейчас — полное молчание.

А ведь ответственность лежит именно на нём: Силиня, министр внутренних дел и начальник Госполиции — это его команда. Он молчит, потому что слишком много нитей ведёт прямо к дворцу, уверен Межалс.

3️⃣ Внешняя политика и Трамп. Нравится он или нет, но Трамп — наш главный союзник и гарантия безопасности.

Однако наши СМИ продолжают его очернять и высмеивать, а Ринкевичс — молчит.

Почему? Он должен был бы сказать своим “лающим подчинённым” и всем, кто живёт в его периметре: такое отношение к США опасно для Латвии.

И если в мире снова обострится ситуация, первыми, кто бросится в самолёты и улетит в тёплые края, будут те, кто сегодня сидит ближе всех к дворцу. Надеюсь, вы меня поняли, - заключает автор поста.