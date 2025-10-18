Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Почему молчит президент? В соцсетях заметили странность (3)

Редакция PRESS 18 октября, 2025 10:22

Важно 3 комментариев

Никаких комментариев, никаких заявлений, ни одного “мнения главы государства” о том, что происходит в стране. Это тишина перед бурей — или готовится какой-то хитрый шаг за кулисами, в самой резиденции? Таким вопросом задался помощник евродепутата Вилиса Криштопанса Марис Межалс. 

Далее он перечисляет странности этой недели, когда в Латвии ожидали бы услышать мнение главы государства:

1️⃣ Стамбульская конвенция трещит по швам. Да-да, та самая, соглашение по которой было достигнуто в кабинете тогдашнего министра иностранных дел Ринкевичса совместно с СЗК и “Прогрессивными”, когда формировали новое правительство и вывигали кандидата на президентскую должность.

Теперь, когда проект рушится, а “Единство” и “Прогрессивные” впадают в истерику, называя всех противников конвенции “проектом Кремля” (НО, ОС, ЛПМ), президент внезапно не знает, как выкрутиться. Ведь он уже думает о следующем президентском сроке — какие партии его тогда поддержат? Те, кого сейчас клеймят “кремлёвцами”, или всё же “стамбульцы”? 

2️⃣ Случай в Бауске. Три собаки были жестоко застрелены, среди них два щенка. И где же теперь большой “друг животных” — наш президент, который так любит делиться фотографиями собак в соцсетях? Сейчас — полное молчание.

А ведь ответственность лежит именно на нём: Силиня, министр внутренних дел и начальник Госполиции — это его команда. Он молчит, потому что слишком много нитей ведёт прямо к дворцу, уверен Межалс. 

3️⃣ Внешняя политика и Трамп. Нравится он или нет, но Трамп — наш главный союзник и гарантия безопасности.
Однако наши СМИ продолжают его очернять и высмеивать, а Ринкевичс — молчит.
Почему? Он должен был бы сказать своим “лающим подчинённым” и всем, кто живёт в его периметре: такое отношение к США опасно для Латвии.

И если в мире снова обострится ситуация, первыми, кто бросится в самолёты и улетит в тёплые края, будут те, кто сегодня сидит ближе всех к дворцу. Надеюсь, вы меня поняли,  - заключает автор поста. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Важно 20:03

Важно 3 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (3)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 3 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (3)

Важно 19:41

Важно 3 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (3)

Важно 19:04

Важно 3 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (3)

Спорт 18:52

Спорт 3 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (3)

Важно 18:49

Важно 3 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать