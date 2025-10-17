В ролике обыгран популярный интернет-тренд — проверка на доверие: один человек падает назад, рассчитывая, что его поймают. Но вместо ожидаемого финала — сюрприз! Библиотекарь отходит в сторону и начинает говорить… о библиотеке!

«Не всем можно доверять... но Резекненской Центральной библиотеке — точно можно! Надежная информация, уютная атмосфера и всё, что нужно — ждёт тебя у нас. До встречи в библиотеке!» — с улыбкой произносит она.

Этот неожиданный поворот, тонкий юмор и латгальское обаяние сделали своё дело — видео мгновенно стало вирусным. Несмотря на то что идея пришла из-за океана — вдохновением послужил ролик библиотеки из Нью-Берлина (США) — латвийская версия получилась по-своему колоритной и цепляющей.

Пользователи в восторге:

«Гениально! Латгальский юмор — это отдельный вид искусства!»

«Теперь хочу приехать в Резекне и записаться в библиотеку!»

«Это лучшее, что я видел за последнее время!»

Даже известный певец Маркус Рива не прошёл мимо: «Надеюсь, дама в порядке», — пошутил он в комментариях.

Библиотека не осталась в долгу:

«Спасибо всем за поддержку! P.S. Во время съёмок ни один библиотекарь не пострадал», — заверили они.

Итог? Волна популярности захлестнула не только Латвию, но и другие страны. Люди звонят, приходят, интересуются — библиотека ожила, заиграла новыми красками. А героиню видео теперь узнают даже в автобусах — она стала настоящей звездой Резекне.