По данным газеты, проведение саммита в столице Венгрии ставит руководство Европейского союза и НАТО в сложное положение: обсуждение военного конфликта в Украине пройдет на территории государства — члена ЕС, однако без участия самого блока. Один из европейских дипломатов отметил, что выбор места «не случаен» и может сыграть на руку Москве, усиливая внутренние разногласия внутри Евросоюза относительно политики в отношении России.

Эксперт Гарвардского университета Альберто Алеманно подчеркнул, что встреча фактически дает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность позиционировать себя как представителя всего ЕС, несмотря на расхождения его позиции по украинскому вопросу с официальной линией Брюсселя.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что сохраняют прагматичный подход к предстоящим переговорам. «Не все встречи проходят в желаемом формате, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру в Украине, мы должны их приветствовать», — отметил неназванный представитель ЕК в беседе с El País.

Кроме политических факторов, подготовку встречи осложняют и логистические вопросы. После начала полномасштабных боевых действий в Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, и, по данным издания, отдельным странам, возможно, придется временно разрешить пролет российского борта с президентом Путиным, чтобы избежать дипломатического конфликта с Вашингтоном.

Дополнительное напряжение вызывает ордер Международного уголовного суда на арест российского президента в связи с депортацией детей с оккупированных украинских территорий. Несмотря на подписание Римского статута, власти Венгрии заявили, что Владимир Путин сможет свободно въехать в страну и покинуть ее.

Как отмечает El País, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября и длился около двух часов. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и договорились о проведении переговоров в Венгрии. По словам Дональда Трампа, встреча должна состояться в течение ближайших двух недель.