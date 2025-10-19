Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это политический кошмар»: еврочиновники о новой встрече Путина и Трампа (2)

Редакция PRESS 19 октября, 2025 09:08

Важно 2 комментариев

Европейские чиновники в частных разговорах называют предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште «политическим кошмаром». Об этом сообщает издание El País со ссылкой на источники в структурах ЕС.

По данным газеты, проведение саммита в столице Венгрии ставит руководство Европейского союза и НАТО в сложное положение: обсуждение военного конфликта в Украине пройдет на территории государства — члена ЕС, однако без участия самого блока. Один из европейских дипломатов отметил, что выбор места «не случаен» и может сыграть на руку Москве, усиливая внутренние разногласия внутри Евросоюза относительно политики в отношении России.

Эксперт Гарвардского университета Альберто Алеманно подчеркнул, что встреча фактически дает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность позиционировать себя как представителя всего ЕС, несмотря на расхождения его позиции по украинскому вопросу с официальной линией Брюсселя.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что сохраняют прагматичный подход к предстоящим переговорам. «Не все встречи проходят в желаемом формате, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру в Украине, мы должны их приветствовать», — отметил неназванный представитель ЕК в беседе с El País.

Кроме политических факторов, подготовку встречи осложняют и логистические вопросы. После начала полномасштабных боевых действий в Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, и, по данным издания, отдельным странам, возможно, придется временно разрешить пролет российского борта с президентом Путиным, чтобы избежать дипломатического конфликта с Вашингтоном.

Дополнительное напряжение вызывает ордер Международного уголовного суда на арест российского президента в связи с депортацией детей с оккупированных украинских территорий. Несмотря на подписание Римского статута, власти Венгрии заявили, что Владимир Путин сможет свободно въехать в страну и покинуть ее.

Как отмечает El País, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября и длился около двух часов. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и договорились о проведении переговоров в Венгрии. По словам Дональда Трампа, встреча должна состояться в течение ближайших двух недель.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 2 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 2 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

