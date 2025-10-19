По его подсчётам, примерно из 850 тысяч работающих людей примерно 290 тысяч трудятся в публичном секторе, а это означает, что из восьмерых человек пятеро работают в частном секторе и трое - в публичном. Последние по большому счёту содержатся из прибыли налогоплательщиков и экспортёров.

"Все деньги в этой стране по большому счёту зарабатывают, экспортируя, эти пять человек. И эти пятеро содержат, платят зарплаты тем троим в публичном секторе, которые, конечно, тоже делают хорошее дело", - сказал Рунгайнис.

Бизнесмен подчёркивает, что публичный сектор - это преимущественно статья расходов, а не источник прибыли.

Он критикует и разницу в зарплатах между обоими секторами. В публичном секторе, по словам Рунгайниса, зарплаты выше, чем в частном, и сотни людей получают большие зарплаты, которых они не могли бы заработать в частном секторе, учитывая уровень ответственности и качество труда. Это давит на бюджет и заставляет искать способы, как сократить расходы.