Советы для родителей: как играть с детьми, чтобы радость получали и дети, и взрослые

Хотя родители прекрасно понимают, что игры жизненно важны для развития ребенка, найти на них время порой бывает непросто. На это влияют нехватка времени, стресс и даже особенности темперамента ребенка. Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Гунита Клейнберга уверяет, что каждый родитель может научиться получать удовольствие от игры, и это нормально, если не все игры приходятся по душе. Навязывать игру не стоит, ведь дети очень быстро считывают невербальные сигналы. Эти сигналы могут вызвать недовольство и ссоры.

Даже 15-20 минут имеют значение

Короткие и веселые моменты игры с родителями помогают детям чувствовать себя любимыми и в безопасности. Для малышей игра – это естественная часть дня, а для детей дошкольного возраста достаточно 15-20 минут качественно проведенного времени, особенно если они сами инициируют и направляют игру. Главное, чтобы каждый ребенок проводил время с родителем, который действительно присутствует и вовлечен в его жизнь. Иногда десять радостных минут важнее, чем полчаса вынужденной игры.

“Во время игры родителям важно обращать внимание на лицо ребенка, так как связь начинается с визуального контакта. Увидев теплое, живое выражение на лице родителя, ребенок ощущает свою значимость, безопасность и ценность. Ведь развитие всегда происходит через отношения, особенно позитивные”, – отмечает Г. Клейнберга.

Она подчеркивает, что игра становится по-настоящему содержательной, когда дети сами ее направляют – процесс должен быть добровольным, спонтанным и приятным. Игра никогда не должна быть принудительной, а заканчиваться должна естественно, когда интерес ребенка угасает. Быть игривым не значит постоянно “веселить” ребенка – достаточно просто присутствовать. Эксперты напоминают взрослым о важности следовать инициативе ребенка, привносить в игру его собственные интересы – будь то музыка, природа или спорт, устанавливая связь через любознательность и совместное чувство радости.

“Природа и исследование – универсальные темы, которые привлекают всех нас. Чтобы помочь семьям вновь открыть для себя радость, которую привносят в повседневную жизнь игры, IKEA выпустила новую коллекцию, вдохновляющую семьи на совместные игры для всех возрастов. Представляя увлекательные факты о животных, мы стремимся разбудить воображение и превратить каждый момент обучения в начало новой игры или открытия”, – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Психолог Г. Клейнберга подчеркивает, что дети лучше развиваются, когда участвуют в играх разной направленности. Исследовательская игра, во время которой ребенок экспериментирует и открывает новое, развивает любопытство и воображение. Игра с предметами или творческая деятельность через строительство и раскрашивание способствует развитию мелкой моторики и навыков решения проблем. Физические игры с большими мягкими игрушками развивают координацию и силу, а бытовые и ролевые игры помогают осваивать социальные роли. По мере взросления детей игры с правилами – настольные и спортивные – учат структуре и сотрудничеству, а социальные игры способствуют общению и эмоциональному развитию.

Организация пространства для игр

Как отмечает дизайнер интерьеров IKEA, даже небольшие изменения в обустройстве комнаты могут сильно повлиять на восприятие игры. “Не нужен большой простор или дорогие игрушки, чтобы вызвать у детей желание играть. Освободите уголок гостиной, постелите мягкий коврик, поставьте несколько корзин с игрушками, книгами и материалами для непринужденной игры, например, кубиками или предметами для переодевания. Пусть он будет уютным, свободным от лишних вещей и удобным для изменений. Дом, где дети могут свободно играть, не должен быть идеальным пространством – это место, где они могут дать волю своему воображению, устроить небольшой беспорядок и чувствовать себя частью каждой комнаты”, – говорит Д. Римкус. Помните о том, что любой ребенок вплоть до 10 лет хочет играть там, где находятся его родители.

Г. Клейнберга подчеркивает, что полноценная игра начинается с присутствия – нужно убрать отвлекающие факторы, такие как телефоны или телевизор, и полностью уделить внимание ребенку. Даже если родители устали, простая близость, например, объятие, может создать более крепкую связь, чем игра, когда они физически присутствуют, но думают о чем-то другом.