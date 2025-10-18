Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Советы для родителей: как играть с детьми, чтобы радость получали и дети, и взрослые

18 октября, 2025

В условиях напряженного ритма жизни родителям порой сложно наладить настоящую связь с детьми. Однако эксперты отмечают, что решение этой проблемы может быть удивительно простым – через игру. Игра – это не просто развлечение, а мощный инструмент развития: она укрепляет отношения, помогает подготовиться к школе, улучшает самочувствие и развивает социальные и когнитивные навыки.

Хотя родители прекрасно понимают, что игры жизненно важны для развития ребенка, найти на них время порой бывает непросто. На это влияют нехватка времени, стресс и даже особенности темперамента ребенка. Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Гунита Клейнберга уверяет, что каждый родитель может научиться получать удовольствие от игры, и это нормально, если не все игры приходятся по душе. Навязывать игру не стоит, ведь дети очень быстро считывают невербальные сигналы. Эти сигналы могут вызвать недовольство и ссоры.

Даже 15-20 минут имеют значение

Короткие и веселые моменты игры с родителями помогают детям чувствовать себя любимыми и в безопасности. Для малышей игра – это естественная часть дня, а для детей дошкольного возраста достаточно 15-20 минут качественно проведенного времени, особенно если они сами инициируют и направляют игру. Главное, чтобы каждый ребенок проводил время с родителем, который действительно присутствует и вовлечен в его жизнь. Иногда десять радостных минут важнее, чем полчаса вынужденной игры.

“Во время игры родителям важно обращать внимание на лицо ребенка, так как связь начинается с визуального контакта. Увидев теплое, живое выражение на лице родителя, ребенок ощущает свою значимость, безопасность и ценность. Ведь развитие всегда происходит через отношения, особенно позитивные”, – отмечает Г. Клейнберга.

Она подчеркивает, что игра становится по-настоящему содержательной, когда дети сами ее направляют – процесс должен быть добровольным, спонтанным и приятным. Игра никогда не должна быть принудительной, а заканчиваться должна естественно, когда интерес ребенка угасает. Быть игривым не значит постоянно “веселить” ребенка – достаточно просто присутствовать. Эксперты напоминают взрослым о важности следовать инициативе ребенка, привносить в игру его собственные интересы – будь то музыка, природа или спорт, устанавливая связь через любознательность и совместное чувство радости.

“Природа и исследование – универсальные темы, которые привлекают всех нас. Чтобы помочь семьям вновь открыть для себя радость, которую привносят в повседневную жизнь игры, IKEA выпустила новую коллекцию, вдохновляющую семьи на совместные игры для всех возрастов. Представляя увлекательные факты о животных, мы стремимся разбудить воображение и превратить каждый момент обучения в начало новой игры или открытия”, – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Психолог Г. Клейнберга подчеркивает, что дети лучше развиваются, когда участвуют в играх разной направленности. Исследовательская игра, во время которой ребенок экспериментирует и открывает новое, развивает любопытство и воображение. Игра с предметами или творческая деятельность через строительство и раскрашивание способствует развитию мелкой моторики и навыков решения проблем. Физические игры с большими мягкими игрушками развивают координацию и силу, а бытовые и ролевые игры помогают осваивать социальные роли. По мере взросления детей игры с правилами – настольные и спортивные – учат структуре и сотрудничеству, а социальные игры способствуют общению и эмоциональному развитию.

Организация пространства для игр

Как отмечает дизайнер интерьеров IKEA, даже небольшие изменения в обустройстве комнаты могут сильно повлиять на восприятие игры. “Не нужен большой простор или дорогие игрушки, чтобы вызвать у детей желание играть. Освободите уголок гостиной, постелите мягкий коврик, поставьте несколько корзин с игрушками, книгами и материалами для непринужденной игры, например, кубиками или предметами для переодевания. Пусть он будет уютным, свободным от лишних вещей и удобным для изменений. Дом, где дети могут свободно играть, не должен быть идеальным пространством – это место, где они могут дать волю своему воображению, устроить небольшой беспорядок и чувствовать себя частью каждой комнаты”, – говорит Д. Римкус. Помните о том, что любой ребенок вплоть до 10 лет хочет играть там, где находятся его родители.

Г. Клейнберга подчеркивает, что полноценная игра начинается с присутствия – нужно убрать отвлекающие факторы, такие как телефоны или телевизор, и полностью уделить внимание ребенку. Даже если родители устали, простая близость, например, объятие, может создать более крепкую связь, чем игра, когда они физически присутствуют, но думают о чем-то другом.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

