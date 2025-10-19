Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Работа не нужна? В Латвии ищут помощников прокуроров

© LETA 19 октября, 2025 09:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Прокуратура объявила открытый конкурс на должность помощника старшего прокурора в нескольких структурных подразделениях, причём не только в Риге, но и в Лиепае, Салдусе, Прейли, Елгаве и Добеле, о чём прокуратура информировала агентство LETA.

Предлагается оклад 2300 евро в месяц до вычета налогов, медицинская страховка по истечении испытательного срока, отпускные и дополнительный отпуск после того, как работа будет оценена положительно. Доступны возможности повышения квалификации, а также оплачивается учёба в магистратуре Академии внутренней безопасности по специальности "Досудебное расследование".

Заявления просят подавать до 14 ноября 2025 года.

От претендентов требуется высшее юридическое образование, превосходное знание латышского языка, знание уголовного, гражданского и административного права, желательны дополнительные знания по уголовному процессу и знания иностранного языка в объёме, необходимом для должностной компетенции.

Соискателю для успешной работы необходимо иметь аналитическое мышление, умение аргументировать, хорошие навыки коммуникации и сотрудничества, отличные навыки работы на компьютере.

В обязанности входит оказание поддержки прокурорам при совершении процессуальных действий и выполнении иных функций, для которых не требуется прокурорских полномочий.

Этим специалистам поручают подготовку документов, необходимых для рассмотрения дел в суде, обеспечение ознакомления лиц, участвующих в процессе, с материалами дела, подготовку проектов постановлений и других документов. Нужно также собирать информацию, нужную для работы прокурора, систематизировать документы и анализировать статистические данные.

Конкурс на должность будет организован в два этапа: на первом нужно будет решать практические задания для проверки знаний и навыков, а на втором - пройти собеседование.

Желающие могут посылать заявление вместе с мотивационным письмом, автобиографией, дипломами об образовании и другими документами на электронный адрес personals@lrp.gov.lv.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

