Работа не нужна? В Латвии ищут помощников прокуроров

Предлагается оклад 2300 евро в месяц до вычета налогов, медицинская страховка по истечении испытательного срока, отпускные и дополнительный отпуск после того, как работа будет оценена положительно. Доступны возможности повышения квалификации, а также оплачивается учёба в магистратуре Академии внутренней безопасности по специальности "Досудебное расследование".

Заявления просят подавать до 14 ноября 2025 года.

От претендентов требуется высшее юридическое образование, превосходное знание латышского языка, знание уголовного, гражданского и административного права, желательны дополнительные знания по уголовному процессу и знания иностранного языка в объёме, необходимом для должностной компетенции.

Соискателю для успешной работы необходимо иметь аналитическое мышление, умение аргументировать, хорошие навыки коммуникации и сотрудничества, отличные навыки работы на компьютере.

В обязанности входит оказание поддержки прокурорам при совершении процессуальных действий и выполнении иных функций, для которых не требуется прокурорских полномочий.

Этим специалистам поручают подготовку документов, необходимых для рассмотрения дел в суде, обеспечение ознакомления лиц, участвующих в процессе, с материалами дела, подготовку проектов постановлений и других документов. Нужно также собирать информацию, нужную для работы прокурора, систематизировать документы и анализировать статистические данные.

Конкурс на должность будет организован в два этапа: на первом нужно будет решать практические задания для проверки знаний и навыков, а на втором - пройти собеседование.

Желающие могут посылать заявление вместе с мотивационным письмом, автобиографией, дипломами об образовании и другими документами на электронный адрес personals@lrp.gov.lv.