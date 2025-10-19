Пост опубликован в пятницу, 17 октября. Кулис пишет: "Только что испытал открытую агрессию в автобусе со стороны 4 русских за то, что потребовал говорить на государственном языке. Брутально. Спасибо, Латвия, за это".

Надо сказать, что в комментариях ему не слишком сочувствуют:

- Я в Праге, Таллине и в Германии в общественном транспорте со своими по-латышски говорю, никто ещё не требовал, чтобы я говорила соответственно по-чешски, по-эстонски или по-немецки.

- В твоём коротком тексте две ошибки в правописании. Может быть, начни с себя?

- Ты вот так просто начал от них требовать, чтобы они между собой говорили по-латышски в публичной среде?

- Баллончик в лапу и складной стек на пояс.

- С кем они не хотели говорить по-латышски?

- Ну и правильно сделали, чего доё..ваешься? Автобус - никакое не госучреждение, куда надо подавать бумаги. К англичанам тоже докапывался, когда футбол был? Идиот.

- А разве русский язык запрещён законом?