Мать годами измывалась над сыном — Лиепая в шоке от насилия над мальчиком

Мальчик, которого в целях защиты личности называют Тимуром, жил с матерью и отчимом в многоквартирном доме, где семья снимала жильё. В конце августа он сбежал из дома, после чего был найден родственницей и доставлен в больницу.

«Я подала заявление о пропаже ребёнка. Когда нашла его и отвезла к врачу, педиатр сказала: это дело Сиротского суда», — рассказала тётя мальчика Лидия.

В полиции возбуждено уголовное дело о жестоком обращении и насилии над несовершеннолетним. Следствие установило, что издевательства продолжались несколько лет.

«Ребёнок был привязан к радиатору, подвергался физическому и эмоциональному насилию за малейшие провинности. Когда сопротивлялся или не выполнял указания родителей, его наказывали. Основным агрессором была мать», — сообщил начальник Южнокурземского участка Государственной полиции Ингус Укстиньш.

Полиция просила суд арестовать обоих взрослых. В итоге отчим помещён под стражу, а мать — под домашний арест. Семья воспитывала ещё двоих малышей, один из которых — младенец. Детей изъяли из семьи 1 октября и передали опекунам.

«Собрав дополнительную информацию, мы приняли решение изъять и остальных детей. Самого младшего в семью уже не возвращали», — рассказала глава Лиепайского сиротского суда Тайга Зиемеле.

По словам полиции, мальчику не только наносили побои, но и лишали еды, угрожали наказанием и запугивали.

Соседи утверждают, что семья старалась не общаться с другими жильцами, а мать запрещала вмешиваться.

«Он приходил ко мне, я увидела у него синяк под глазом. Сказал, что подрался в школе. Через полчаса пришла мать и накричала: “Что вы лезете в нашу семью?”» — вспоминает старшая дома Лидия.

Некоторые жильцы признаются, что слышали крики. «Мой муж слышал, как мальчик кричит, что ему больно, когда мать его бьёт. Мы сообщили старшей дома», — рассказала соседка Ольга. Другая жительница вспоминает, что предупреждала мать, что вызовет полицию и Сиротский суд, после чего семья перестала с ней разговаривать.

Несмотря на тревожные сигналы, семья не была под наблюдением ни социальной службы, ни органов опеки.

Родственница Тимура сообщила, что ещё три года назад обращалась в полицию. «Тогда ребёнок жил у меня месяц, я получала угрозы от матери. Они сказали, что передадут информацию Сиротскому суду. Телесных повреждений не было, но отношение было ужасное», — рассказала женщина.

Полиция подтверждает: в 2022 году действительно поступала жалоба, что мать в состоянии опьянения не ухаживает за ребёнком. Но при проверке алкогольного опьянения не зафиксировали, а видимых признаков насилия не было.

В Сиротском суде утверждают, что о том инциденте сообщений не поступало.

Сейчас мальчик находится под защитой, получает помощь специалистов и посещает школу. Дирекция учреждения заявила, что не подозревала о происходящем дома, но теперь оказывает ребёнку всестороннюю поддержку.

«Мы должны говорить о каждом подобном случае, потому что это не только трагедия одной семьи, а провал всей системы, которая должна защищать детей», — подчеркнула руководитель Лиепайского управления образования.

Жители района шокированы. Многие признаются, что замечали неладное, но не знали, как действовать.

«Я видела, как она гуляла с коляской — бутылка в руке, сигарета в зубах. Я сама мать, и это ужасно», — сказала знакомая семьи.

Полиция продолжает следствие, проверяя, почему семья не попала под надзор соцслужб и как долго продолжалось насилие.

Согласно закону о защите прав детей, каждый житель обязан сообщать о возможном насилии над несовершеннолетними.

«Недопустимо, чтобы ребёнок страдал годами, пока взрослые закрывают глаза. Мы обязаны защищать не только своих, но и чужих детей», — говорится в заявлении Лиепайской бāриņtiesas.