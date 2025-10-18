Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мать годами измывалась над сыном — Лиепая в шоке от насилия над мальчиком

18 октября, 2025 11:42

ЧП и криминал 0 комментариев

Лиепае расследуется шокирующий случай длительного насилия над 13-летним мальчиком, которого, по данным полиции, годами избивала собственная мать. Когда ребёнок попал в больницу, синяки покрывали всё тело, а врачи сообщили о травмах в Сиротский суд, о ситуации сообщает LSM, 

Мальчик, которого в целях защиты личности называют Тимуром, жил с матерью и отчимом в многоквартирном доме, где семья снимала жильё. В конце августа он сбежал из дома, после чего был найден родственницей и доставлен в больницу.

«Я подала заявление о пропаже ребёнка. Когда нашла его и отвезла к врачу, педиатр сказала: это дело Сиротского суда», — рассказала тётя мальчика Лидия.
В полиции возбуждено уголовное дело о жестоком обращении и насилии над несовершеннолетним. Следствие установило, что издевательства продолжались несколько лет.

«Ребёнок был привязан к радиатору, подвергался физическому и эмоциональному насилию за малейшие провинности. Когда сопротивлялся или не выполнял указания родителей, его наказывали. Основным агрессором была мать», — сообщил начальник Южнокурземского участка Государственной полиции Ингус Укстиньш.

Полиция просила суд арестовать обоих взрослых. В итоге отчим помещён под стражу, а мать — под домашний арест. Семья воспитывала ещё двоих малышей, один из которых — младенец. Детей изъяли из семьи 1 октября и передали опекунам.

«Собрав дополнительную информацию, мы приняли решение изъять и остальных детей. Самого младшего в семью уже не возвращали», — рассказала глава Лиепайского сиротского суда Тайга Зиемеле.

По словам полиции, мальчику не только наносили побои, но и лишали еды, угрожали наказанием и запугивали.

Соседи утверждают, что семья старалась не общаться с другими жильцами, а мать запрещала вмешиваться.

«Он приходил ко мне, я увидела у него синяк под глазом. Сказал, что подрался в школе. Через полчаса пришла мать и накричала: “Что вы лезете в нашу семью?”» — вспоминает старшая дома Лидия.

Некоторые жильцы признаются, что слышали крики. «Мой муж слышал, как мальчик кричит, что ему больно, когда мать его бьёт. Мы сообщили старшей дома», — рассказала соседка Ольга. Другая жительница вспоминает, что предупреждала мать, что вызовет полицию и Сиротский суд, после чего семья перестала с ней разговаривать.

Несмотря на тревожные сигналы, семья не была под наблюдением ни социальной службы, ни органов опеки.

Родственница Тимура сообщила, что ещё три года назад обращалась в полицию. «Тогда ребёнок жил у меня месяц, я получала угрозы от матери. Они сказали, что передадут информацию Сиротскому суду. Телесных повреждений не было, но отношение было ужасное», — рассказала женщина.

Полиция подтверждает: в 2022 году действительно поступала жалоба, что мать в состоянии опьянения не ухаживает за ребёнком. Но при проверке алкогольного опьянения не зафиксировали, а видимых признаков насилия не было.

В Сиротском суде утверждают, что о том инциденте сообщений не поступало.

Сейчас мальчик находится под защитой, получает помощь специалистов и посещает школу. Дирекция учреждения заявила, что не подозревала о происходящем дома, но теперь оказывает ребёнку всестороннюю поддержку.

«Мы должны говорить о каждом подобном случае, потому что это не только трагедия одной семьи, а провал всей системы, которая должна защищать детей», — подчеркнула руководитель Лиепайского управления образования.

Жители района шокированы. Многие признаются, что замечали неладное, но не знали, как действовать.

«Я видела, как она гуляла с коляской — бутылка в руке, сигарета в зубах. Я сама мать, и это ужасно», — сказала знакомая семьи.
Полиция продолжает следствие, проверяя, почему семья не попала под надзор соцслужб и как долго продолжалось насилие.

Согласно закону о защите прав детей, каждый житель обязан сообщать о возможном насилии над несовершеннолетними.

«Недопустимо, чтобы ребёнок страдал годами, пока взрослые закрывают глаза. Мы обязаны защищать не только своих, но и чужих детей», — говорится в заявлении Лиепайской бāриņtiesas.

Обновлено: 20:05 21.10.2025
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

