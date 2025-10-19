Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
5-летнему Марку нужна помощь для оплаты серьезной операции за границей

Редакция PRESS 19 октября, 2025 11:52

Новости Латвии

5-летний малыш с диагнозом ДЦП не ходит самостоятельно. Операция в специализированной ортоклинике Барселоны – это его шанс на полноценную жизнь и возможность двигаться.

***

В этой семье растут два мальчика – Марк и Алекс. Они двойняшки. 30 июня братикам исполнилось по 5 лет. Долгожданные и любимые дети родились раньше срока, на 32-й неделе. Маме пришлось делать кесарево сечение. Марк, появившийся на свет первым, весил 1916 граммов. С рождения у него несколько тяжелых диагнозов – ДЦП, спастический тетрапарез, астигматизм.

У Алекса, родившегося вторым, со здоровьем все в полном порядке.

Операция по специальной технологии для Марка – шанс начать ходить и исправить проблемы со здоровьем. Если это не сделать сегодня, пока он маленький, потом все будет намного сложнее.

В Латвии такую операцию сделать нельзя. В клинике Барселоны разработан уникальный метод миотенофасциотомии, который может помочь именно в случае Марка – удлинить мышцы на правой ноге, вернуть подвижность конечностей по особой технологии, без обширных операций. Лаура, мама Марка, нашла эту клинику по рекомендации других родителей, столкнувшихся с аналогичными проблемами.

После этого Марку предстоит пройти серьезный (и тоже платный) курс реабилитации уже в Риге для закрепления результата, восстановить мышечный тонус, подвижность и координацию движений.

Мама мечтает, чтобы в первый класс Марк смог пойти сам. Надежда есть. Но стоит она очень дорого. Поэтому малышу нужна помощь.

***

Ползать Марк начал в 1 год и 2 месяца. Диагноз ДЦП ему поставили в 2 года. Все это время родители самоотверженно и героически борются за здоровье сына. Всевозможные обследования, консультации и занятия с эрготерапевтом, физиотерапевтом, диетологом, неврологом, ортопедом, офтальмологом, реабилитологом – это требуется ему постоянно.

Очень помогли занятия по специальной программе для малышей, куда Марку повезло попасть. В рамках программы он прошел курс реабилитации в рижском центре Poga, где установлена современная аппаратура для детей с нарушениями двигательной системы.

«После занятий в центре Poga Марк начал пытаться ходить. Первые неуверенные еще шаги он сделал этим летом – по песку, куда я его специально привозила. Это было как чудо», - рассказывает мама. 

***

Как помочь

10 ноября Марка уже ждут в клинике Барселоны. Стоимость операции и последующей реабилитации в центре Poga - 13 000 евро. В семье работает только папа. Такую сумму родителям Марка не потянуть. Но это большой шанс для мальчика. Нужна наша помощь.

Телефон помощи – 90006384 работает для Марка до 21 октября. Стоимость звонка -1,42 евро. Важен каждый звонок – все вместе они собираются в значительную сумму. Благотворительный фонд BeOpen открыл для Марка персональный счет помощи. С денег, поступивших на счет, не  делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Rģ. Nr. 50008218201

Konta Nr. LV25 CBBR 1123 2155 00040

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Markam Zlidnim.

