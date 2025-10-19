«Они думают, что находятся в Зимбабве»: покупатель в шоке от изменений цен (ФОТО)

Каспарс пишет (если опустить мат): "За месяц климат поменялся на все 169 градусов. Или в Lidl думают, что находятся в Зимбабве, где инфляция - 172%?"

В комментариях людям есть что сказать по этому поводу:

- Lidl нашёл золотую жилу.

- Как-то ведь инфлюенсерам платить надо. Вообще мне это кажется комичным - в других местах Lidl дешёвый магазин, а у нас - шикарный, равноценный Rimi.

- Приспосабливают цену в зависимости от спроса. Они так делают, когда товар раскупают так быстро, что нельзя обеспечить, чтобы он всегда был на полке - что всё-таки правильно.

- Lidl идёт к вылету в трубу. В следующем году снова будет падение оборота.

- Так в Lidl делают. Начинают с низких цен, но активно повышают. У них сначала были маленькие батончики, кажется, за 20 центов. И тогда время от времени повышали на 5 центов. Сейчас смотрю - стоят около 50 центов.

- В Lidl увидели цены в Rimi и поняли, что можно красиво навариться. Если отрезать половину от всех цен, то примерно половина или меньше - закупочная цена, а вторая половина -прибыль магазину. Но нет, наценка 300-1000%, и то и дело открывают новые магазины и покупают земельные участки за миллионы.

- Они думают, что мы банановая республика, и правильно думают.

- Так ведь руководство местное, как можно ждать, что что-то будет отличаться?