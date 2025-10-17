Из-за парты в операторы дронов: литовских школьников учат собирать и управлять дронами — Euronews

Обучение проводится в нескольких школах по всей стране. В небольших группах дети осваивают симуляторы полёта, учатся собирать и программировать беспилотники, а затем запускают мини-дроны в классе. Программа доступна детям с 10 лет, сообщает агентство Reuters.

«Я учу поднимать дроны, управлять ими, конструировать и программировать», — рассказал преподаватель программы Эймантас Лауринавичюс.

На следующем этапе школьники будут проходить практику по управлению дронами через специальные обручи, закреплённые в классе, а также смогут участвовать в учебных гонках беспилотников.

Руководитель программы Кристина Виргайле пояснила, что проект призван не только заинтересовать учеников технологиями, но и помочь им с выбором будущей профессии.

«Навыки, полученные школьниками, пригодятся в будущем. Возможно, кто-то выберет профессию, связанную с оборонной сферой», — отметила Виргайле.

Заместитель министра национальной обороны Томас Годляускас подчеркнул, что Airtech является частью государственной стратегии по укреплению гражданской готовности и развитию технологического потенциала молодёжи. Программа, по его словам, даёт литовским детям «технологическое преимущество» и чувство ответственности за безопасность страны.

Появление курса совпало с ростом инцидентов в европейском воздушном пространстве: за последние три месяца беспилотники — предположительно российского происхождения — фиксировались над Литвой, Латвией, Данией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Румынией, Германией и Францией. Москва отрицает свою причастность, однако большинство европейских аналитиков рассматривают эти случаи как элемент разведывательной активности.