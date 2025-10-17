Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А где её взять: Миериня о необходимости твердой политической воли для пересмотра расходов

Редакция PRESS 17 октября, 2025 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Для пересмотра и повышения эффективности бюджетных расходов необходима твердая политическая воля, заявила председатель Сейма Дайга Миериня.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник спикера Паула Салминя, с учетом ранее выраженных Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) опасений по поводу разработки проекта госбюджета на 2026 год и роста внешнего долга страны председатель Сейма в пятницу встретилась с президентом организации Андрисом Бите.

Во время встречи Миериня подтвердила, что депутаты Сейма в ходе обсуждения бюджета рассмотрят возможности реструктуризации расходов, поскольку уже сейчас видно, что критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения, где из-за затянувшихся реформ остро не хватает средств. По словам Миерини, сократив финансирование для премий, надбавок и денежных вознаграждений в госуправлении, сэкономленные средства можно было бы направить на нужды здравоохранения.

Бите со своей стороны подчеркнул, что недопустима ситуация, когда внешний долг государства продолжает расти, а не снижаться. По его мнению, правительству следует сосредоточиться не только на сокращении расходов, но и на уменьшении объема заимствований.

Одним из возможных решений, по словам Бите, может быть пересмотр функций госуправления, при этом надбавки и премии руководителей учреждений должны быть привязаны к конкретным результатам, особенно способностью сокращать и оптимизировать расходы. Также необходимо искать решения, которые позволили бы в долгосрочной перспективе эффективно планировать бюджет и сокращать затраты.

Председатель Сейма и президент ЛКРД отметили, что необходимо продолжать тесное сотрудничество, а процесс разработки бюджета в долгосрочной перспективе должен быть прозрачным и понятным.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

