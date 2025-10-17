А где её взять: Миериня о необходимости твердой политической воли для пересмотра расходов

Как сообщила агентству ЛЕТА советник спикера Паула Салминя, с учетом ранее выраженных Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) опасений по поводу разработки проекта госбюджета на 2026 год и роста внешнего долга страны председатель Сейма в пятницу встретилась с президентом организации Андрисом Бите.

Во время встречи Миериня подтвердила, что депутаты Сейма в ходе обсуждения бюджета рассмотрят возможности реструктуризации расходов, поскольку уже сейчас видно, что критическая ситуация сложилась в сфере здравоохранения, где из-за затянувшихся реформ остро не хватает средств. По словам Миерини, сократив финансирование для премий, надбавок и денежных вознаграждений в госуправлении, сэкономленные средства можно было бы направить на нужды здравоохранения.

Бите со своей стороны подчеркнул, что недопустима ситуация, когда внешний долг государства продолжает расти, а не снижаться. По его мнению, правительству следует сосредоточиться не только на сокращении расходов, но и на уменьшении объема заимствований.

Одним из возможных решений, по словам Бите, может быть пересмотр функций госуправления, при этом надбавки и премии руководителей учреждений должны быть привязаны к конкретным результатам, особенно способностью сокращать и оптимизировать расходы. Также необходимо искать решения, которые позволили бы в долгосрочной перспективе эффективно планировать бюджет и сокращать затраты.

Председатель Сейма и президент ЛКРД отметили, что необходимо продолжать тесное сотрудничество, а процесс разработки бюджета в долгосрочной перспективе должен быть прозрачным и понятным.