30-летний Джереми Финн и 32-летняя Бронте ЛеЛиевр вылетели из Окленда утром 13 ноября прошлого года, на борту самолета в тот момент находились еще 48 пассажиров и два бортпроводника. Их поцелуи перешли в откровенные ласки на глазах у других пассажиров самолета Air New Zealand.

Судья Гарри Баркл заявил сегодня на слушании дела Финна, что из краткого изложения фактов явно следует, что поведение пары вызвало «большое смущение и дискомфорт» у пассажиров и экипажа. Несмотря на просьбы бортпроводников прекратить, они продолжили.

Когда бортпроводник отвернулся, Финн и ЛеЛивр возобновили поцелуи, и их снова попросили прекратить, угрожая доложить о их поведении капитану. Затем Финн засунул руку в бюстгальтер ЛеЛивр и начал ласкать ее, что могли видеть другие пассажиры.

Стюардесса предупредила пилотов, а вторая стюардесса подошла к паре, которая к тому времени перешла к более интимным ласкам.Увидев приближающуюся стюардессу, они притворились спящими, но Финн все еще держал руку под одеждой ЛеЛивр.

После приземления самолета в Нельсоне на борт поднялись полицейские и арестовали пару.

Финн признал свою вину, и при вынесении приговора судья Баркл отметил, что у него было 21 предыдущее осуждение, в основном за мошенничество и кражи в период с 2016 по 2024 год. Финн был приговорен к шести месяцам общественного ареста и 12 месяцам надзора.

ЛеЛивр признала себя виновной в непристойном поведении, ей приговор будет вынесен в ноябре.