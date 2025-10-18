Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Незаменимый! В совет рижского водоснабжения вернулся его бывший председатель (1)

Редакция PRESS 18 октября, 2025 07:11

Новости Латвии 1 комментариев

На должность третьего члена совета предприятия “Rīgas ūdens” назначен бывший председатель совета и экс-глава Latvijas dzelzceļš (LDz) Марис Клейнбергс, сообщает компания в заявлении на бирже Nasdaq Riga.

Решение принято на собрании участников предприятия. Клейнбергс присоединится к действующим членам совета — Даце Люсе и Имантсу Паэглитису.
Кандидат был выбран по итогам публичного конкурса, в котором участвовали 13 претендентов. Комиссия оценила их в три этапа при участии внешнего кадрового консультанта.

В итоге победил кандидат, набравший наибольшее количество баллов и признанный соответствующим всем требованиям, — говорится в сообщении “Rīgas ūdens”.
Сейчас Клейнбергс возглавляет отдел производства и реализации минеральных материалов в Latvijas autoceļu uzturētājs.

Казалось бы обычное кадровое назначение? Как бы не так. Press.lv рассмотрел биографию "старого-нового" члена совета с подробностями. 

Дело в том, что мы имеем не с простым кадром. С 2020 года по февраль 2023 года Марис Клейнбергс уже возглавлял совет “Rīgas ūdens". Да именно как председатель совета предприятия. И почти одновременно рулил Латвийской железной дорогой, но уже как председатель правления "Latvijas dzelzceļš". При этом, например, контракт с LDz у него был заключен аж до нынешнего, 2025 года. 

Однако, в феврале 2023 года Клейнбергс был отозван с поста председателя совета “Rīgas ūdens” — по собственном желанию и по взаимному соглашению сторон; публично детали причины не раскрывались. И такое же желание возникло у него почти одновременно касательно ухода с поста из латвийской железки.

По времени и по появившимся в соцсетях постах, его уход из “Rīgas ūdens” в феврале 2023 года совпал с появившимися в обществе сомнениями относительно крупного тендера на 10,3 млн евро, заключённого муницпальной компанией  с фирмой Norma-S, связанной с донорами Союза зелёных и крестьян (СЗК). Выражались сомнения и в прозрачности тендера, и в рисках закупки. 

Хотя официально отставка была оформлена «по взаимному соглашению сторон», именно в эти дни в соцсетях и прессе обсуждались возможные риски непрозрачности закупки.

На Latvijas dzelzceļš, как утверждалось по непроверенной в соцсетях информации, могла произойти личная ссора: по слухам, Клейнбергс «послал одного из членов совета тремя домами дальше» — выражение, ставшее почти анекдотом в профессиональной среде. Другие эксперты рассказывали, что у Клейнбергса могли возникнуть проблемы с допуском к гостайне (вспомним 2023 год - год с начал войны в Украине), что было недопустимым с учётом выросших перевозок по железной дороге грузов НАТО. 

В обоих случаях официальные формулировки при представлении публике были безупречно ровные — «разные взгляды на развитие» и «взаимное согласие сторон».

И вот, не прошло и двух лет, и Марис Клейнбергс снова в строю.  Примечательно, что возвращение Клейнбергса в совет “Rīgas ūdens” произошло именно в момент, когда СЗК усилил своё политическое влияние в правительстве и парламенте. И ничуть не странно, что как бывший председатель совета, он на голову опередил прочих конкурентов на этот пост. 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

