Решение принято на собрании участников предприятия. Клейнбергс присоединится к действующим членам совета — Даце Люсе и Имантсу Паэглитису.

Кандидат был выбран по итогам публичного конкурса, в котором участвовали 13 претендентов. Комиссия оценила их в три этапа при участии внешнего кадрового консультанта.

В итоге победил кандидат, набравший наибольшее количество баллов и признанный соответствующим всем требованиям, — говорится в сообщении “Rīgas ūdens”.

Сейчас Клейнбергс возглавляет отдел производства и реализации минеральных материалов в Latvijas autoceļu uzturētājs.

Казалось бы обычное кадровое назначение? Как бы не так. Press.lv рассмотрел биографию "старого-нового" члена совета с подробностями.

Дело в том, что мы имеем не с простым кадром. С 2020 года по февраль 2023 года Марис Клейнбергс уже возглавлял совет “Rīgas ūdens". Да именно как председатель совета предприятия. И почти одновременно рулил Латвийской железной дорогой, но уже как председатель правления "Latvijas dzelzceļš". При этом, например, контракт с LDz у него был заключен аж до нынешнего, 2025 года.

Однако, в феврале 2023 года Клейнбергс был отозван с поста председателя совета “Rīgas ūdens” — по собственном желанию и по взаимному соглашению сторон; публично детали причины не раскрывались. И такое же желание возникло у него почти одновременно касательно ухода с поста из латвийской железки.

По времени и по появившимся в соцсетях постах, его уход из “Rīgas ūdens” в феврале 2023 года совпал с появившимися в обществе сомнениями относительно крупного тендера на 10,3 млн евро, заключённого муницпальной компанией с фирмой Norma-S, связанной с донорами Союза зелёных и крестьян (СЗК). Выражались сомнения и в прозрачности тендера, и в рисках закупки.

Хотя официально отставка была оформлена «по взаимному соглашению сторон», именно в эти дни в соцсетях и прессе обсуждались возможные риски непрозрачности закупки.

На Latvijas dzelzceļš, как утверждалось по непроверенной в соцсетях информации, могла произойти личная ссора: по слухам, Клейнбергс «послал одного из членов совета тремя домами дальше» — выражение, ставшее почти анекдотом в профессиональной среде. Другие эксперты рассказывали, что у Клейнбергса могли возникнуть проблемы с допуском к гостайне (вспомним 2023 год - год с начал войны в Украине), что было недопустимым с учётом выросших перевозок по железной дороге грузов НАТО.

В обоих случаях официальные формулировки при представлении публике были безупречно ровные — «разные взгляды на развитие» и «взаимное согласие сторон».

И вот, не прошло и двух лет, и Марис Клейнбергс снова в строю. Примечательно, что возвращение Клейнбергса в совет “Rīgas ūdens” произошло именно в момент, когда СЗК усилил своё политическое влияние в правительстве и парламенте. И ничуть не странно, что как бывший председатель совета, он на голову опередил прочих конкурентов на этот пост.