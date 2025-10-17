Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родом из Латвии? Мужчина нападает на украинцев в Швейцарии (ВИДЕО 18+)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 16:33

Важно

Шокирующий случай ксенофобии произошёл несколько дней назад в Швейцарии. Как сообщают швейцарские и украинские СМИ, в поезде, следовавшем по маршруту Интерлакен – Шпиц, русскоязычный мужчина агрессивно накинулся на украинскую семью с младенцем — только потому, что услышал украинскую речь. По предварительной информации, этот человек мог переехать в Швейцарию из Риги.

О подробностях этой возмутительной истории - украинский телеканал «5 канал». Женщина, ставшая жертвой нападения, рассказала, что она, её муж и их годовалый ребёнок спокойно возвращались домой, когда незнакомец, сидевший рядом, внезапно начал кричать, угрожать и провоцировать драку.

По её словам, мужчина повёл себя агрессивно именно после того, как услышал, что супруги общаются между собой на украинском. Её муж — гражданин Швейцарии белорусского происхождения — свободно говорит по-украински и сразу понял, что причиной вспышки ненависти стала их речь.

"Полиция не спешит с действиями. Им будто бы всё равно. Моему мужу сказали ждать записи с камер видеонаблюдения в поезде, после чего, возможно, его оштрафуют — за то, что он якобы нанёс телесные повреждения нападавшему. Мы собираемся добиваться справедливости и обратимся в прокуратуру", — поделилась женщина.

Инцидент попал на видео: мужчина ведёт себя агрессивно, выкрикивает угрозы. В конце ролика видно, как он с силой выбивает телефон из рук женщины. 

По словам потерпевшей, после её публикации видео в соцсетях нашлось много людей, которые так же пострадали от агрессии этого мужчины. В основном это женщины и дети, которым он угрожал физической расправой. Она называет нападавшего по имени: "его зовут Александр Вабикс, он родом из Латвии, немецкого не знает...".  Официальных комментариев пока не поступало ни от швейцарской, ни от латвийской полиции. Информацию о нем пока что вынуждены собирать сами потерпевшие и СМИ.

...После публикации агентство ЛЕТА опубликовало сообщение о том, что личность нападавшего установлена. Он является гражданином Латвии, учился в Золитудской гимназии, его опознали знакомые. Украинские и латвийские власти призвали Швейцарию провести расследование и сообщили, что полиция им уже занялась.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Olena Dudnik (@olena.dudnik_)

ФОТО скриншот видео из соцсетей

  ФОТО скриншот видео из соцсетей
Обновлено: 20:20 21.10.2025
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать