Родом из Латвии? Мужчина нападает на украинцев в Швейцарии (ВИДЕО 18+)

О подробностях этой возмутительной истории - украинский телеканал «5 канал». Женщина, ставшая жертвой нападения, рассказала, что она, её муж и их годовалый ребёнок спокойно возвращались домой, когда незнакомец, сидевший рядом, внезапно начал кричать, угрожать и провоцировать драку.

По её словам, мужчина повёл себя агрессивно именно после того, как услышал, что супруги общаются между собой на украинском. Её муж — гражданин Швейцарии белорусского происхождения — свободно говорит по-украински и сразу понял, что причиной вспышки ненависти стала их речь.

"Полиция не спешит с действиями. Им будто бы всё равно. Моему мужу сказали ждать записи с камер видеонаблюдения в поезде, после чего, возможно, его оштрафуют — за то, что он якобы нанёс телесные повреждения нападавшему. Мы собираемся добиваться справедливости и обратимся в прокуратуру", — поделилась женщина.

Инцидент попал на видео: мужчина ведёт себя агрессивно, выкрикивает угрозы. В конце ролика видно, как он с силой выбивает телефон из рук женщины.

По словам потерпевшей, после её публикации видео в соцсетях нашлось много людей, которые так же пострадали от агрессии этого мужчины. В основном это женщины и дети, которым он угрожал физической расправой. Она называет нападавшего по имени: "его зовут Александр Вабикс, он родом из Латвии, немецкого не знает...". Официальных комментариев пока не поступало ни от швейцарской, ни от латвийской полиции. Информацию о нем пока что вынуждены собирать сами потерпевшие и СМИ.

...После публикации агентство ЛЕТА опубликовало сообщение о том, что личность нападавшего установлена. Он является гражданином Латвии, учился в Золитудской гимназии, его опознали знакомые. Украинские и латвийские власти призвали Швейцарию провести расследование и сообщили, что полиция им уже занялась.

