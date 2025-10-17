Торговля людьми и фиктивные долги: десятки мигрантов ежегодно сталкиваются с этим в Латвии

По её словам, первыми были выявлены пострадавшие из Таджикистана, а теперь среди жертв всё чаще встречаются граждане Узбекистана, Индии, Украины, Филиппин, Молдовы и Киргизии.

Сегодня основная форма эксплуатации — трудовая, и именно в этой сфере фиксируются случаи торговли людьми. По данным организации, это составляет 0,3–0,4% от общего числа выданных ежегодно разрешений на работу и виз — около 12 тысяч.

«Работодателю часто нет дела до реального положения работников — им не платят зарплаты, создают искусственные долги, угрожают, ссылаясь на задержки платежей», — сказала Мирушкина.

Нередко иностранных работников нанимают через компании по аренде рабочей силы, что, по словам экспертов, повышает риск эксплуатации. Людей заставляют оплачивать «долги» за спецодежду или жильё, а иногда удерживают часть зарплаты под вымышленными предлогами.

Бывали случаи, когда работодатели отказывались оплатить операции, включённые в страховку, как, например, в случае с работником, которому не компенсировали лечение на 3 000 евро в стационаре «Гайльэзерс».

Организация отмечает, что многие случаи не доходят до госучреждений — контроль за компаниями-арендаторами труда слаб, а Налоговая служба и Агентство занятости редко проверяют выплату зарплат и налогов.

Мирушкина подчеркнула, что подобные истории искажают представление мигрантов о Латвии и подрывают её репутацию как безопасной страны для работы.