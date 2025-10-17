Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону: Ашераденс

"После Второй мировой войны инвестиции США помогли восстановить Европу, создав основу для общего благосостояния. Эта трансатлантическая связь остается одним из краеугольных камней мировой стабильности - безопасность, экономика и технологическое развитие Европы и Америки взаимозависимы и усиливают друг друга", - подчеркнул Ашераденс.

Говоря о дальнейшем развитии сотрудничества, министр финансов отметил, что партнерства государственного и частного сектора будут решающими на следующем этапе трансатлантического сотрудничества в области безопасности. Министерство финансов продолжает работу по углублению сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми партнерами для снижения рисков и привлечения частного капитала в сферы энергетической безопасности, киберзащиты и цепочек поставок.

Ашераденс подчеркнул, что Латвия и США придерживаются единого понимания: безопасность и экономическая устойчивость взаимосвязаны. Он отметил, что американская инновационная система объединяет исследования, промышленность и финансы, а Латвия развивает аналогичные инструменты - программы гарантий, фонды инноваций и механизмы партнерства, призванные помочь малым и средним предприятиям во внедрении новых технологий для нужд обороны.

"Компании США предоставляют опыт, а латвийские компании - гибкость и цифровую компетентность. Вместе мы можем реализовывать проекты в области кибербезопасности, защиты данных и энергетической устойчивости, превращая цели безопасности в конкретные экономические возможности", - подчеркнул министр.

Обращаясь к присутствующим, Ашераденс отметил, что для Латвии безопасность - это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность, требующая ясных приоритетов, а также вопрос фискальной устойчивости. Министр обратил внимание, что в 2025 году расходы Латвии на оборону достигнут 3,45% ВВП - самого высокого уровня в истории страны - и продолжат расти до 5% с 2026 года.

"Формируя государственный бюджет на следующий год, мы обеспечиваем дополнительно почти 450 млн евро на развитие вооруженных сил, улучшение критической инфраструктуры, а также инвестиции в кибербезопасность, беспилотные системы и электронную защиту", - сообщил министр финансов.

Конференция "Spotlight Latvia", проходящая с 14 по 16 октября, является ежегодным стратегическим форумом Латвийско-американской торгово-промышленной палаты, на котором в этом году особое внимание уделяется вопросам безопасности, оборонной промышленности, инновациям и киберзащите.

Среди участников конференции - латвийские предприятия, еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис и министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис.