Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону: Ашераденс

17 октября, 2025

Новости Латвии

LETA

Европа в настоящее время должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, одновременно сохраняя тесное трансатлантическое сотрудничество с США, заявил 16 октября в Вашингтоне (США) на организованной Латвийско-американской торгово-промышленной палатой (LACC) конференции "Spotlight Latvia: The Future of Our Security" министр финансов Арвил Ашераденс.

"После Второй мировой войны инвестиции США помогли восстановить Европу, создав основу для общего благосостояния. Эта трансатлантическая связь остается одним из краеугольных камней мировой стабильности - безопасность, экономика и технологическое развитие Европы и Америки взаимозависимы и усиливают друг друга", - подчеркнул Ашераденс.

Говоря о дальнейшем развитии сотрудничества, министр финансов отметил, что партнерства государственного и частного сектора будут решающими на следующем этапе трансатлантического сотрудничества в области безопасности. Министерство финансов продолжает работу по углублению сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми партнерами для снижения рисков и привлечения частного капитала в сферы энергетической безопасности, киберзащиты и цепочек поставок.

Ашераденс подчеркнул, что Латвия и США придерживаются единого понимания: безопасность и экономическая устойчивость взаимосвязаны. Он отметил, что американская инновационная система объединяет исследования, промышленность и финансы, а Латвия развивает аналогичные инструменты - программы гарантий, фонды инноваций и механизмы партнерства, призванные помочь малым и средним предприятиям во внедрении новых технологий для нужд обороны.

"Компании США предоставляют опыт, а латвийские компании - гибкость и цифровую компетентность. Вместе мы можем реализовывать проекты в области кибербезопасности, защиты данных и энергетической устойчивости, превращая цели безопасности в конкретные экономические возможности", - подчеркнул министр.

Обращаясь к присутствующим, Ашераденс отметил, что для Латвии безопасность - это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность, требующая ясных приоритетов, а также вопрос фискальной устойчивости. Министр обратил внимание, что в 2025 году расходы Латвии на оборону достигнут 3,45% ВВП - самого высокого уровня в истории страны - и продолжат расти до 5% с 2026 года.

"Формируя государственный бюджет на следующий год, мы обеспечиваем дополнительно почти 450 млн евро на развитие вооруженных сил, улучшение критической инфраструктуры, а также инвестиции в кибербезопасность, беспилотные системы и электронную защиту", - сообщил министр финансов.

Конференция "Spotlight Latvia", проходящая с 14 по 16 октября, является ежегодным стратегическим форумом Латвийско-американской торгово-промышленной палаты, на котором в этом году особое внимание уделяется вопросам безопасности, оборонной промышленности, инновациям и киберзащите.

Среди участников конференции - латвийские предприятия, еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис и министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

