Давайте вне соцсетей: Прогрессивные требуют от Силини конкретики по политике миграции

По словам Шуваева, ему очень жаль видеть, что "премьер-министр реагирует на провокации Союза зеленых и крестьян (СЗК) таким образом".

Как сообщалось, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в социальных сетях, что настало время для более жесткой и ответственной миграционной политики во всей Европе.

В публикации в социальных сетях премьер подчеркнула, что безопасность граждан Латвии и стран Европейского союза (ЕС) не может быть поставлена под угрозу из-за незаконной миграции.

Силиня предложила на общеевропейском уровне пересмотреть принципы миграционной политики и предоставления убежища. В мае при участии лидеров восьми других стран была начата совместная работа над этой инициативой.

Также сообщалось, что СЗК обратился к министру иностранных дел Байбе Браже с просьбой разъяснить, какие меры планируются для признания особой ситуации в Латвии - аналогичной той, что установлена в Польше. По данным СЗК, Польша в ближайшее время может быть освобождена от требований миграционного пакта ЕС о перераспределении мигрантов и связанных с этим финансовых санкций, говорится в заявлении объединения для СМИ.

В ответ министр иностранных дел Байба Браже в среду днем заявила в социальных сетях, что никаких исключений из миграционного пакта для Польши не предусмотрено и соответствующее решение не принималось, добавив, что "вводящие в заблуждение сообщения распространяются не только из России, но и внутри самой Латвии".