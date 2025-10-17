Если раньше Рижская дума утверждала состав комиссий единым списком, то теперь, после жалобы на Лиану Лангу, мэр предложил голосовать за каждого кандидата отдельно. Такой подход открыл коалиции возможность блокировать представителей оппозиции, сохраняя при этом контроль над ключевыми структурами думы.

Вот как выглядит постановление мэра:

Оппозиционные фракции — «Стабильности!», «Суверенная власть» и «Латвия на первом месте» — отказались участвовать в этом процессе, назвав его политическим цирком. В итоге в новую Комиссию по этике вошли лишь представители правящей коалиции: Лаума Паеглькалне (Новое единство), Мартиньш Шицс (Объединённый список), Агнесе Логина (Прогрессивные) и Каспарс Спунде (Нацблок).

Но нюанс состоит в том, что для кворума в комиссии из четырёх депутатов необходимо по крайней мере три голоса. И уже на первом же голосовании за устав такого кворума не набралось. Представитель Объединенного списка Мартиньш Шицс долгое время отсутствует на работе (ходят слухи, что болеет), а представительница Нового единства Лаума Паеглькалне не дождалась окончания голосования и покинула здание Рижской думы, ведь думские бдения затянулись до двух часов ночи. А голосование за устав происходило около 22.00. Правда мэр Клейнбергс её вызвонил и решение было приято частично удалённым голосованием.

Ситуацией воспользовалась депутат от "Латвия на первом месте" Евгения Шафранек. Первый состав комиссии с Лангой был распушен после её жалобы в комиссию на Лангу. А теперь Шафранек написала жалобу на следующего представителя Нацблока - Каспарса Спунде. Того самого, который отправившись преподавать в бывшую русскоязычную школу историю, выяснил, что ему достались непонятливые дети, с плохими родителями. Именно они виноваты в том, что не понимают латышского языка в достаточной мере, чтобы усвоить урок. О чем Спунде написал в Твиттере.

Mani iespaidi pēc pirmās dienas vēstures skolotāja statusā R45.vsk. @Ciekurkalna pamatskolā (bij. “krievu”) vienā vārdā raksturojami kā “vāks”. Mans vienīgais darba un ietekmes instruments – valoda – ir neefektīvs, jo daudzi skolēni nesaprot/nerunā/nelasa latviski! pic.twitter.com/eHOQs7CptA — Kaspars Spunde (@spunde) September 18, 2025

Но жалоба была подана по факту другого твитта Спунде:

"Я написала жалобу на то, что Спунде снова разделил детей Латвии по национальному признаку. Но конкретно в этом раз он сделал это, уже будучи членом комиссии по этике!", - отметила депутат Евгения Шафранек.

Интересный момент заключается в том, что голосовать по жалобе на себя Спунде не может, и если Шицс всё еще будет отсутствовать, то у комиссии не будет кворума по этой жалобе, а ответить заявителю нужно в установленные законом 30 дней.

Кстати, и жалобу на Лиану Лангу комиссия тоже должна будет рассмотреть в ближайшее время. Там сроки уже поджимают.