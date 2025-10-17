Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Этический фарс в Рижской думе: комиссия без кворума и с новыми жалобами на самих себя (1)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 20:33

Новости Латвии 1 комментариев

YouTube

После того как прежняя Комиссия по этике, в состав которой должна была войти идейная вдохновительница дерусификации Лиана Ланга (Национальное объединение), была распущена, так и не начав работу, мэр Риги Виестурс Клейнбергс предпринял шаг, который превратил формирование новой комиссии в откровенный фарс.

Если раньше Рижская дума утверждала состав комиссий единым списком, то теперь, после жалобы на Лиану Лангу, мэр предложил голосовать за каждого кандидата отдельно. Такой подход открыл коалиции возможность блокировать представителей оппозиции, сохраняя при этом контроль над ключевыми структурами думы.

Вот как выглядит постановление мэра:

Оппозиционные фракции — «Стабильности!», «Суверенная власть» и «Латвия на первом месте» — отказались участвовать в этом процессе, назвав его политическим цирком. В итоге в новую Комиссию по этике вошли лишь представители правящей коалиции: Лаума Паеглькалне (Новое единство), Мартиньш Шицс (Объединённый список), Агнесе Логина (Прогрессивные) и Каспарс Спунде (Нацблок).

Но нюанс состоит в том, что для кворума в комиссии из четырёх депутатов необходимо по крайней мере три голоса. И уже на первом же голосовании за устав такого кворума не набралось. Представитель Объединенного списка Мартиньш Шицс долгое время отсутствует на работе (ходят слухи, что болеет), а представительница Нового единства Лаума Паеглькалне не дождалась окончания голосования и покинула здание Рижской думы, ведь думские бдения затянулись до двух часов ночи. А голосование за устав происходило около 22.00. Правда мэр Клейнбергс её вызвонил и решение было приято частично удалённым голосованием.

Ситуацией воспользовалась депутат от "Латвия на первом месте" Евгения Шафранек. Первый состав комиссии с Лангой был распушен после её жалобы в комиссию на Лангу. А теперь Шафранек написала жалобу на следующего представителя Нацблока - Каспарса Спунде. Того самого, который отправившись преподавать в бывшую русскоязычную школу историю, выяснил, что ему достались непонятливые дети, с плохими родителями. Именно они виноваты в том, что не понимают латышского языка в достаточной мере, чтобы усвоить урок. О чем Спунде написал в Твиттере.

Но жалоба была подана по факту другого твитта Спунде:

"Я написала жалобу на то, что Спунде снова разделил детей Латвии по национальному признаку. Но конкретно в этом раз он сделал это, уже будучи членом комиссии по этике!", - отметила депутат Евгения Шафранек.

Интересный момент заключается в том, что голосовать по жалобе на себя Спунде не может, и если Шицс всё еще будет отсутствовать, то у комиссии не будет кворума по этой жалобе, а ответить заявителю нужно в установленные законом 30 дней.

Кстати, и жалобу на Лиану Лангу комиссия тоже должна будет рассмотреть в ближайшее время. Там сроки уже поджимают.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать