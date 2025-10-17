Комиссар по вопросам миграции ЕС проинспектировал восточную границу Латвии. ФОТО

Бруннер отметил, что ознакомился с ситуацией на границе и с тем, как можно поддержать Латвию в дальнейшем. Латвия и Государственная пограничная служба (VRS) выполняют отличную работу, защищая не только свою, но и общеевропейскую границу, подчеркнул он.

«Это наша общая граница, и мы видим, что всё может быть использовано как оружие против Европейского Союза», — заявил Бруннер.

Комиссар подчеркнул, что Беларусь и Россия используют в качестве оружия людей — мигрантов, которых направляют к европейским границам. «Нам нужно знать, с какими вызовами сталкивается Латвия на границе, чтобы применять конкретные меры», — пояснил он.

Бруннер отметил, что ЕК делает всё возможное для поддержки защиты европейских границ. На вопрос о предоставлении помощи он ответил, что будет оказана необходимая поддержка. «Всегда можно сделать больше, но поэтому важна кооперация между странами», — добавил политик.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис («Новое единство») сообщил журналистам, что Бруннер был ознакомлен с достижениями в укреплении границы, а также с планами на будущее и потребностями. Он подчеркнул, что укрепление границы снижает поток нелегальных мигрантов, так как нарушителей легче выявить благодаря современным технологиям. После завершения строительства всей восточной границы её практически невозможно будет пересечь незамеченным.

Козловскис отметил, что безопасность Европы тесно связана с безопасностью её восточной границы, что делает линию защиты восточной границы одним из ключевых стратегических направлений ЕС. В подтверждение этого он упомянул недавнее заявление президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о важности единых оборонных возможностей стран ЕС и инвестиций в безопасность региона.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов рассказал LETA, что Латвия способна реализовать проект «умной границы» вдоль белорусской границы и частично вдоль российской, при поддержке ЕС. Он пояснил, что ГАО «Valsts nekustamie īpašumi» завершило строительство забора, патрульных дорог и инфраструктуры, включая оптический кабель, камеры и сенсоры. Этот проект Латвийского государственного центра радио и телевидения будет полностью реализован в следующем году, обеспечивая границу эффективными технологическими решениями.

По словам Трофимова, это позволит пограничникам и партнёрам быстро реагировать на события и видеть происходящее не только на линии границы, но и в более широкой территории, укрепляя безопасность Латвии, ЕС и НАТО.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве с ЕК, Трофимов подчеркнул, что Латвия продолжит обсуждать необходимость укрепления границы, включая системы дронов, техническое оснащение пограничников, улучшение мобильности и вертолёты. Он отметил, что текущие вертолёты VRS учебные, но для эффективных спасательных операций на море нужно усилить эту мощность. Список потребностей составлен и регулярно обсуждается с ЕК.

Визит комиссара подтверждает его заинтересованность и даёт Латвии возможность показать реальную ситуацию и конкретные потребности на месте.

Ранее сообщалось, что Бруннер в пятницу прибыл в Латвию, чтобы посетить восточную границу, ознакомиться с актуальной ситуацией и обсудить прогресс в строительстве инфраструктуры, а также более широкие вызовы политики ЕС в области безопасности границ и миграции, включая совместные решения для укрепления внешних границ и сотрудничество между странами-членами.