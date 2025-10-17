Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Он говорил о самоубийстве неделю назад: мужчина бросился под автобус под Валмиерой

Редакция PRESS 17 октября, 2025 14:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Вечером темнеет всё раньше и раньше. В результате люди, которых летом можно было без проблем увидеть идущими по проезжей части даже в 22:00, теперь плохо видны даже в 18:30. Вечером мужчина, шедший по проезжей части без светоотражающих элементов, погиб в результате столкновения с автобусом недалеко от Валмиеры, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Смертельная авария в Коценской волости произошла прямо рядом с многоквартирным домом на обочине шоссе. Жители до сих пор переживают случившееся и не могут спать спокойно.

На месте происшествия также работала бригада медиков. Несмотря на все усилия по оказанию помощи, травмы оказались слишком серьёзными, и мужчина скончался.

«[Этот мужчина] местный. Оказалось, ему негде жить, а неделю назад он говорил, что хочет покончить с собой. Сегодня я поговорила с его братом и понял, что он сам бросился под автобус», — рассказывает местная жительница.

Женщина вспоминает, что это не первый случай гибели пешехода возле ее дома, и что ходить здесь особенно опасно.

На участке дороги, где произошло столкновение, разрешенная скорость движения транспортных средств составляет 70 км/ч. Кроме того, вблизи проезжей части не видно никаких объектов, которые могли бы указывать на то, что пешеход может переходить дорогу. Также вдоль дороги нет опор освещения, поэтому, если человек и задумывался о переходе дороги, в этот момент он становится практически невидимым для водителя.

Зимой снег даёт дополнительное освещение, но сейчас, с частыми дождями, видимость для водителей ночью особенно затруднена. Поэтому тем, кто выезжает на улицу в тёмное время суток, необходимо использовать светоотражатели.

Водителям также следует проявлять осторожность, помня о том, что рядом с ними на проезжей части находятся другие участники дорожного движения.

В ходе уголовного процесса сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, был ли инцидент случайностью или умышленным действием. На данный момент известно, что водитель автобуса был трезв, а очевидцы уже дали свои показания.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

