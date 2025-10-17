Он говорил о самоубийстве неделю назад: мужчина бросился под автобус под Валмиерой

Смертельная авария в Коценской волости произошла прямо рядом с многоквартирным домом на обочине шоссе. Жители до сих пор переживают случившееся и не могут спать спокойно.

На месте происшествия также работала бригада медиков. Несмотря на все усилия по оказанию помощи, травмы оказались слишком серьёзными, и мужчина скончался.

«[Этот мужчина] местный. Оказалось, ему негде жить, а неделю назад он говорил, что хочет покончить с собой. Сегодня я поговорила с его братом и понял, что он сам бросился под автобус», — рассказывает местная жительница.

Женщина вспоминает, что это не первый случай гибели пешехода возле ее дома, и что ходить здесь особенно опасно.

На участке дороги, где произошло столкновение, разрешенная скорость движения транспортных средств составляет 70 км/ч. Кроме того, вблизи проезжей части не видно никаких объектов, которые могли бы указывать на то, что пешеход может переходить дорогу. Также вдоль дороги нет опор освещения, поэтому, если человек и задумывался о переходе дороги, в этот момент он становится практически невидимым для водителя.

Зимой снег даёт дополнительное освещение, но сейчас, с частыми дождями, видимость для водителей ночью особенно затруднена. Поэтому тем, кто выезжает на улицу в тёмное время суток, необходимо использовать светоотражатели.

Водителям также следует проявлять осторожность, помня о том, что рядом с ними на проезжей части находятся другие участники дорожного движения.

В ходе уголовного процесса сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, был ли инцидент случайностью или умышленным действием. На данный момент известно, что водитель автобуса был трезв, а очевидцы уже дали свои показания.