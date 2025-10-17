Ещё одна история успеха? Юрист — о новом бюджете

-Минутка историй успеха. Цифры проекта бюджета на год.
Итак: расходы основного бюджета — , миллиарда евро.
Расходы покрываются:
• Собственные доходы — , миллиарда (налоговые) + , миллиарда (неналоговые) = , миллиарда евро
• "Иностранная финансовая помощь" — , миллиарда евро (еврофонды)
• Займы — , миллиарда евро
Итого: треть основного бюджета — "иностранная помощь" и займы.
Это успех. Надо выписать премии чиновникам.
Кстати, мне очень нравится фамилия недавнего министра финансов Франции — Ломбард. Очень чётко и честно. Они там тоже финансовые затейники.