Подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом: Орбан

Несколькими часами ранее Орбан комментировал анонсированную встречу между президентом Трампом и Путиным в Будапеште. "Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!", - писал он в Х.

Президенты США и РФ хотят встретиться в Венгрии

Вечером 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По его итогам глава Белого дома сообщил, что он договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда это произойдет, пока неизвестно: новую встречу лидеров планируют подготовить на совещании высокопоставленных американских и российских чиновников на будущей неделе.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что Россия "владеет стратегической инициативой" на поле боя, а передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk "не изменит ситуацию, но нанесет ущерб отношениям РФ и США". Ушаков сообщил также, что беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Кремля.

Венгрия обязана исполнить ордер МУС на арест Путина

Между тем Венгрия, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), обязана исполнить выданный этим судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина, выыданного на основании обвинений о его причастности к организации депортации и похищений детей с оккупированных Россией территорий Украины.

В апреле 2025 года парламент Венгрии проголосовал за выход из-под юрисдикции МУС, однако формально этот процесс еще не завершен.

Трамп и Зеленский дважды общались за неделю

Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы "очень продуктивными". По данным Axios, тема возможных поставок "Томагавков" затрагивалась во время разговора 11 октября. "Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - заявил Зеленский.

Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за продолжаемой им войны в Украине. Он отметил, что "не знает", почему президент РФ продолжает войну: "Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат". По мнению главы Белого дома, это выставляет Путина в "очень плохом свете".

После телефонного звонка главе Кремля Трамп написал: "Мы с президентом Зеленским встретимся завтра (17 октября. - Ред.) в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор был большим прогрессом". В другом своем сообщении в соцсети Truth Social президент США сообщил, что "Томагавков" у его страны много, но они "нам тоже нужны".