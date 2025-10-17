Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом: Орбан

© Deutsche Welle 17 октября, 2025 14:22

Мир 0 комментариев

Венгрия готовится к предстоящей встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в рамках мирного саммита, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября. "Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия идет полным ходом. Венгрия - это остров мира!" - написал он в соцсети Х.

Несколькими часами ранее Орбан комментировал анонсированную встречу между президентом Трампом и Путиным в Будапеште. "Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов всего мира. Мы готовы!", - писал он в Х.

Президенты США и РФ хотят встретиться в Венгрии

Вечером 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По его итогам глава Белого дома сообщил, что он договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда это произойдет, пока неизвестно: новую встречу лидеров планируют подготовить на совещании высокопоставленных американских и российских чиновников на будущей неделе.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что Россия "владеет стратегической инициативой" на поле боя, а передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk "не изменит ситуацию, но нанесет ущерб отношениям РФ и США". Ушаков сообщил также, что беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе Кремля.

 Венгрия обязана исполнить ордер МУС на арест Путина

Между тем Венгрия, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), обязана исполнить выданный этим судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина, выыданного на основании обвинений о его причастности к организации депортации и похищений детей с оккупированных Россией территорий Украины.

В апреле 2025 года парламент Венгрии проголосовал за выход из-под юрисдикции МУС, однако формально этот процесс еще не завершен.

Трамп и Зеленский дважды общались за неделю

Президенты США и Украины созванивались 11 и 12 октября. Зеленский назвал обе беседы "очень продуктивными". По данным Axios, тема возможных поставок "Томагавков" затрагивалась во время разговора 11 октября. "Мы видим и слышим: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - заявил Зеленский.

Трамп, общаясь с журналистами 14 октября, вновь выразил разочарование Путиным из-за продолжаемой им войны в Украине. Он отметил, что "не знает", почему президент РФ продолжает войну: "Он четыре года ведет войну, которая должна была завершиться за неделю. Он потерял полтора миллиона солдат". По мнению главы Белого дома, это выставляет Путина в "очень плохом свете".

После телефонного звонка главе Кремля Трамп написал: "Мы с президентом Зеленским встретимся завтра (17 октября. - Ред.) в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор был большим прогрессом". В другом своем сообщении в соцсети Truth Social президент США сообщил, что "Томагавков" у его страны много, но они "нам тоже нужны". 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать