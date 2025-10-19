Ограбление в Лувре: музей закрыт

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
Крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению. Как сообщила в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел рано утром, пострадавших нет.
«Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полиции», - добавила она. Что именно было похищено, пока неизвестно.
Сообщается, что музей был закрыт на весь день.