Бабье лето начнётся в среду? Синоптики обещают потепление

© LETA 20 октября, 2025 10:11

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, эта и следующая ночи будут довольно холодными - местами в восточных районах температура воздуха может упасть от 0 до -5 градусов, однако с середины недели Латвию ждёт потепление.

С запада к нашему региону приближается циклон, в связи с этим ветер н побережье станет порывистым и ближе к середине недели в Латвию придёт более тёплый и влажный воздух.

В понедельник, 20 октября, ожидается переменная облачность, кое-где - кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман, значительно ухудшающий видимость. Будет дуть слабый ветер, который в течение дня усилится и задует с юга. В ночь на понедельник похолодает до 0...+5 градусов, на востоке ожидается от 0 до -5 градусов. Днём воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Во вторник и в среду, 21 и 22 октября, также ожидается переменная облачность, в среду постепенно, начиная с запада, станет пасмурнеть.

Во вторник осадков не ожидается, а в среду после полудня местами в западных районах возможен небольшой дождь. В ночь на вторник и утром 21 октября в отдельных районах образуется туман. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, во вторник после полудня и в среду ночью местами на побережье - порывами до 14 м/с. В ночь на вторник температура воздуха во многих местах опустится ниже нуля, а в ночь на среду отрицательная температура сохранится преимущественно лишь в восточных районах. Днём будет от +7 до +12 градусов.

Во второй половине недели будет менее солнечно, осадки будут наблюдаться на большей части территории страны. По мере поступления тёплого воздуха температура воздуха днём и ночью останется положительной и повысится ещё примерно на градус по сравнению с серединой недели.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

