Бабье лето начнётся в среду? Синоптики обещают потепление

С запада к нашему региону приближается циклон, в связи с этим ветер н побережье станет порывистым и ближе к середине недели в Латвию придёт более тёплый и влажный воздух.

В понедельник, 20 октября, ожидается переменная облачность, кое-где - кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман, значительно ухудшающий видимость. Будет дуть слабый ветер, который в течение дня усилится и задует с юга. В ночь на понедельник похолодает до 0...+5 градусов, на востоке ожидается от 0 до -5 градусов. Днём воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Во вторник и в среду, 21 и 22 октября, также ожидается переменная облачность, в среду постепенно, начиная с запада, станет пасмурнеть.

Во вторник осадков не ожидается, а в среду после полудня местами в западных районах возможен небольшой дождь. В ночь на вторник и утром 21 октября в отдельных районах образуется туман. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, во вторник после полудня и в среду ночью местами на побережье - порывами до 14 м/с. В ночь на вторник температура воздуха во многих местах опустится ниже нуля, а в ночь на среду отрицательная температура сохранится преимущественно лишь в восточных районах. Днём будет от +7 до +12 градусов.

Во второй половине недели будет менее солнечно, осадки будут наблюдаться на большей части территории страны. По мере поступления тёплого воздуха температура воздуха днём и ночью останется положительной и повысится ещё примерно на градус по сравнению с серединой недели.