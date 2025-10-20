Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Куда идут эти деньги?» Майрис Бриедис возмущён системой e-klase

20 октября, 2025 09:43

Бывший боксёр Майрис Бриедис зарегистрировался в системе e-klase, чтобы следить за учёбой детей. Каково же было его возмущение, когда с него потребовали плату за просмотр оценок - об этом он написал в "Фейсбуке" и опубликовал видео.

"Как это вообще может быть, что я, родитель, должен платить, чтобы увидеть успеваемость своего ребёнка? У нас ведь бесплатное образование, разве нет? Раньше были дневники, где родители могли бесплатно следить за успехами ребёнка. А теперь надо платить за доступ к оценкам. Куда деваются эти деньги? Если образование бесплатное, то у родителей должна быть возможность бесплатно посмотреть, как учится их ребёнок".

Ему ответили, что на самом деле оценки видны бесплатно, но многие комментаторы признали, что новая версия e-klase стала очень неудобной, кто-то написал, что даже в платной версии видна "реклама на полэкрана".

Немало и тех, кто разделяет возмущение Бриедиса:

- Наконец-то об этом кто-то начал говорить, меня тоже это бесит, не понимаю, почему все молчат и платят. Хороший бизнес для кого-то.

- Просто бизнес! Раньше мы в школе усваивали знания, родителям оставалось только контролировать, всё ли ребёнок выполнил и усвоил ли то, чему учили в школе, а теперь школа даёт формальную информацию о предмете, назадаёт на дом, а остальное - на плечах родителей и детей. Родителям ещё после тяжёлого рабочего дня надо вечер посвящать тому, чтобы с ребёнком выучить заданное!

- Наконец кто-то заметил и поднял этот вопрос. Это платформа зарабатывания денег, которая по идее вся должна быть бесплатной.

- Э-класс платный, uzdevumi.lv платные, не дают ребёнку потренироваться, куда ни залезешь, везде плати, плата была 4,99, сегодня уже 7,99 в месяц, а если детей несколько, то за год это сотни евро... Эх...

- М-да, не хватает того, что надо купить дневник, ещё надо дополнительно платить за интернет-дневник, куда, конечно, в 50% случаев вообще не зайти. Бесплатное образование... Интересно, кто все эти деньги в карман пихает.

- Проблема в том, что e-klase.lv - частная платформа, вот и делает, что хочет. По-моему, или государство должно оплачивать, или само сделать свою платформу. Это было бы чисто по-человечески.

- Вопрос. Почему платное?.. Ведь, когда эту систему внедряли, всё было бесплатным... В какой момент это стало платным?.. Вопрос родителям - вы вообще следите за новыми переменами или тупо со всем соглашаетесь и платите? Правильно Майрис говорит, что это ненормально...

- Верните дневники!

- Так эту систему ещё за наши налоги и создали, и там была приличная сумма.

- И да, и нет. Твоя мама покупала дневник, который в то время стоил 1,2-2 лата. Сейчас это может быть примерно 5 евро. Значит, она платила, чтобы знать твои оценки. Значит, чтобы содержать e-klase, тоже надо платить. Но эта сумма - совершенно неадекватная.

- Конечно, это ненормально!!! Наверняка идёт в карманы тех, кто отменил дневники. На дневниках много не заработаешь - сколько ты их сможешь продать?!

- Там заблудиться можно в этом e-klase, пока что-нибудь бесплатное найдёшь. Если платишь, сразу всё наглядно и легко. Ужасно, да.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

