"Как это вообще может быть, что я, родитель, должен платить, чтобы увидеть успеваемость своего ребёнка? У нас ведь бесплатное образование, разве нет? Раньше были дневники, где родители могли бесплатно следить за успехами ребёнка. А теперь надо платить за доступ к оценкам. Куда деваются эти деньги? Если образование бесплатное, то у родителей должна быть возможность бесплатно посмотреть, как учится их ребёнок".

Ему ответили, что на самом деле оценки видны бесплатно, но многие комментаторы признали, что новая версия e-klase стала очень неудобной, кто-то написал, что даже в платной версии видна "реклама на полэкрана".

Немало и тех, кто разделяет возмущение Бриедиса:

- Наконец-то об этом кто-то начал говорить, меня тоже это бесит, не понимаю, почему все молчат и платят. Хороший бизнес для кого-то.

- Просто бизнес! Раньше мы в школе усваивали знания, родителям оставалось только контролировать, всё ли ребёнок выполнил и усвоил ли то, чему учили в школе, а теперь школа даёт формальную информацию о предмете, назадаёт на дом, а остальное - на плечах родителей и детей. Родителям ещё после тяжёлого рабочего дня надо вечер посвящать тому, чтобы с ребёнком выучить заданное!

- Наконец кто-то заметил и поднял этот вопрос. Это платформа зарабатывания денег, которая по идее вся должна быть бесплатной.

- Э-класс платный, uzdevumi.lv платные, не дают ребёнку потренироваться, куда ни залезешь, везде плати, плата была 4,99, сегодня уже 7,99 в месяц, а если детей несколько, то за год это сотни евро... Эх...

- М-да, не хватает того, что надо купить дневник, ещё надо дополнительно платить за интернет-дневник, куда, конечно, в 50% случаев вообще не зайти. Бесплатное образование... Интересно, кто все эти деньги в карман пихает.

- Проблема в том, что e-klase.lv - частная платформа, вот и делает, что хочет. По-моему, или государство должно оплачивать, или само сделать свою платформу. Это было бы чисто по-человечески.

- Вопрос. Почему платное?.. Ведь, когда эту систему внедряли, всё было бесплатным... В какой момент это стало платным?.. Вопрос родителям - вы вообще следите за новыми переменами или тупо со всем соглашаетесь и платите? Правильно Майрис говорит, что это ненормально...

- Верните дневники!

- Так эту систему ещё за наши налоги и создали, и там была приличная сумма.

- И да, и нет. Твоя мама покупала дневник, который в то время стоил 1,2-2 лата. Сейчас это может быть примерно 5 евро. Значит, она платила, чтобы знать твои оценки. Значит, чтобы содержать e-klase, тоже надо платить. Но эта сумма - совершенно неадекватная.

- Конечно, это ненормально!!! Наверняка идёт в карманы тех, кто отменил дневники. На дневниках много не заработаешь - сколько ты их сможешь продать?!

- Там заблудиться можно в этом e-klase, пока что-нибудь бесплатное найдёшь. Если платишь, сразу всё наглядно и легко. Ужасно, да.