Мрачная статистика: за 8 месяцев этого года в Латвии умерло 80 детей и подростков

Больше всего среди умерших (34 человека) было в возрасте от 15 до 19 лет, почти столько же (31) - дети в возрасте до четырёх лет, девяти умершим детям было от 10 до 14 лет, шести - от 5 до 9 лет.

Из всех детей и подростков, умерших с начала года до конца августа, 46 были мальчиками и 34 - девочками.