Выдворять могут месяцами. УДГМ: в Латвии фактически нелегально живут 500 граждан РФ

Ужесточение требований для выдачи видов на жительство российским гражданам произошло два года назад. Изначально оно касалось 30 тысяч живущих в Латвии граждан РФ, большинство из которых на данный момент либо покинуло Латвию, либо переоформило документы.

Срок приёма последних заявлений истёк 13 октября. И сейчас в Латвии фактически на нелегальном положении проживают около 500 человек, у которых закончился срок действия постоянных ВНЖ и которые не подали документы на продление.

УДГМ предполагает, что часть оставшихся граждан РФ всё же выехали из Латвии или умерли. Остальных сотрудники Государственной погранохраны будут искать по месту жительства. Сначала российские граждане получат предписание покинуть Латвию добровольно, затем снова будет проведена проверка и лишь потом последует принудительное выдворение.

Это будет означать, что российских граждан, лишившихся ВНЖ, доставят под конвоем пограничников на КПП в Терехово или Гребнево и там передадут России.