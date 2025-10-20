Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Кто начал весь этот маразм»: в соцсети ищут виновного в бедах Латвии и, кажется, нашли (4)

Редакция PRESS 20 октября, 2025 11:07

Выбор редакции 4 комментариев

Многие жители Латвии озабочены ситуацией в стране и ищут ответы на вечные вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?" Вот и предприниматель Гиртс Зариньш опубликовал соответствующий твит, правда, в нём он отвечает только на первый вопрос. 

Каков же вывод, к которому он приходит?

"В действительности у всего этого падения Латвии в рабство разбухшего чиновничества, бюрократии и долгов есть одно имя и фамилия. Один [человек], который начал весь этот маразм. Кто сам до этого ничего не сделал в частном секторе, а после того, как попытался (после политики), то обосрался! Кто создал великое множество замороченных группи. Кто забил на нормальное функционирование государства, потому что сам объявил одних преступниками, а других - святыми. По умолчанию. Кто создал ряд бессмысленных институций и начал поддержку НГО и избранных организаций - поддержку заразы паразитизма в Латвии ан масс. Кто не постеснялся собрать почти полмиллиона от легковерных жителей Латвии, кого потом всячески старались неловко оправдывать! Да, у него есть имя и фамилия - ЭЙНАРС РЕПШЕ! Остальные - всего лишь всё более неуклюжие последователи!"

Его пост был замечен. И дополнен:

- Отец латвийской бюрократии - Марис Гайлис.

- У меня в памяти осталась радиотрансляция из Верховного Совета ЛССР, которую я слушал, ещё когда стог сена в чистом поле вентиляторами сушил (скорее всего, в 1990-м), когда некий "стагнат" позубоскалил насчёт невменяемости Репше, я в тот раз рассердился, но, видимо, поэтому ЧК нам тогда этого парня подсунула.

- "Новое время" основал Крупников, Репше был его ставленником. Но с ВВП дерьмо началось с Валдиса Домбровскиса, когда "еноты" крали всё, что не привязано, и именно тогда мы начали отставать от Эстонии и Литвы.

- Ну да, а великое "НО" Годманиса не считается? Буржуйки все уже забыли? Гражданскую службу сразу после этого? Именно он начал курс на услуги, а не на производство.

- Но рядовые члены "Нового времени", которые ещё до выборов видели, что Репше не вполне вменяемый, всё же с ним как с паровозом пошли на выборы 8-го Сейма, где победили. Они, ставшие депутатами от "Нового времени", не разделяют ответственность?

- Его поставил КГБ, участвовавший в Республике 4 мая.

- Ну-ну. Распад "Нового единства" начался со Страуюмы. Это было уже гораздо позже Репше.

- Совершенно до одного места, кто начал, но ни у кого нет яиц или титек, чтобы с этим покончить. Вот это исключительно печально... Друзья, мы в заднице. Глубоко и жутко.

- Валдис Затлерс ещё, как минимум.

- Величайший обман Репше - восстановление "лата". Настоящий серебряный лат не был восстановлен, и национальные "деньги" оказались "деревянными", наподобие рубля. Конспирологи сказали бы, что так и было запланировано - через инфляцию и скрытую девальвацию загнать в долги латвийский народ. Поэтому - не серебряный.

- Ну хорошо. Виновного нашёл. Ты герой. Ну? И что дальше посоветуешь, умник?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (4)

Важно 20:03

Важно 4 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (4)

Важно 19:04

Важно 4 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (4)

Спорт 18:52

Спорт 4 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (4)

Важно 18:49

Важно 4 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (4)

Важно 18:34

Важно 4 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (4)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 4 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (4)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 4 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать