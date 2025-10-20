Каков же вывод, к которому он приходит?

"В действительности у всего этого падения Латвии в рабство разбухшего чиновничества, бюрократии и долгов есть одно имя и фамилия. Один [человек], который начал весь этот маразм. Кто сам до этого ничего не сделал в частном секторе, а после того, как попытался (после политики), то обосрался! Кто создал великое множество замороченных группи. Кто забил на нормальное функционирование государства, потому что сам объявил одних преступниками, а других - святыми. По умолчанию. Кто создал ряд бессмысленных институций и начал поддержку НГО и избранных организаций - поддержку заразы паразитизма в Латвии ан масс. Кто не постеснялся собрать почти полмиллиона от легковерных жителей Латвии, кого потом всячески старались неловко оправдывать! Да, у него есть имя и фамилия - ЭЙНАРС РЕПШЕ! Остальные - всего лишь всё более неуклюжие последователи!"

Его пост был замечен. И дополнен:

- Отец латвийской бюрократии - Марис Гайлис.

- У меня в памяти осталась радиотрансляция из Верховного Совета ЛССР, которую я слушал, ещё когда стог сена в чистом поле вентиляторами сушил (скорее всего, в 1990-м), когда некий "стагнат" позубоскалил насчёт невменяемости Репше, я в тот раз рассердился, но, видимо, поэтому ЧК нам тогда этого парня подсунула.

- "Новое время" основал Крупников, Репше был его ставленником. Но с ВВП дерьмо началось с Валдиса Домбровскиса, когда "еноты" крали всё, что не привязано, и именно тогда мы начали отставать от Эстонии и Литвы.

- Ну да, а великое "НО" Годманиса не считается? Буржуйки все уже забыли? Гражданскую службу сразу после этого? Именно он начал курс на услуги, а не на производство.

- Но рядовые члены "Нового времени", которые ещё до выборов видели, что Репше не вполне вменяемый, всё же с ним как с паровозом пошли на выборы 8-го Сейма, где победили. Они, ставшие депутатами от "Нового времени", не разделяют ответственность?

- Его поставил КГБ, участвовавший в Республике 4 мая.

- Ну-ну. Распад "Нового единства" начался со Страуюмы. Это было уже гораздо позже Репше.

- Совершенно до одного места, кто начал, но ни у кого нет яиц или титек, чтобы с этим покончить. Вот это исключительно печально... Друзья, мы в заднице. Глубоко и жутко.

- Валдис Затлерс ещё, как минимум.

- Величайший обман Репше - восстановление "лата". Настоящий серебряный лат не был восстановлен, и национальные "деньги" оказались "деревянными", наподобие рубля. Конспирологи сказали бы, что так и было запланировано - через инфляцию и скрытую девальвацию загнать в долги латвийский народ. Поэтому - не серебряный.

- Ну хорошо. Виновного нашёл. Ты герой. Ну? И что дальше посоветуешь, умник?