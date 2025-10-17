Роллатор по купону — в «Вайвари» вводится новая система выдачи реабилитационных средств

По словам представительницы центра Кристине Кенини-Юревице, новая схема даёт человеку возможность самостоятельно выбрать подходящее устройство с учётом удобства, функциональности и индивидуальных потребностей — в пределах стоимости купона, покрываемой государством.

«Когда средство реабилитации действительно подходит, человек возвращает себе свободу движения и чувство безопасности», — отметила функциональный специалист центра Марина Стуре.

Теперь, получив заключение врача через систему e-veselība, человек может подать заявку в центр «Вайвари» лично или онлайн, выбрать поставщика из списка и получить устройство с гарантией. Поставщик обеспечивает также постгарантийный ремонт.

Центр обещает, что новая система будет менее бюрократичной и более дружелюбной к пользователям, а главное — расширит возможности выбора. Ранее в госзакупках нередко побеждали самые дешёвые модели, и пациенты не могли выбирать.

Проект реализуется в рамках европейского механизма восстановления и устойчивости. До завершения его реализации планируется выдать не менее 10 474 технических средств людям с функциональными нарушениями.

Общий бюджет программы — 8,11 млн евро, из которых 7,19 млн евро покрывает ЕС, а 916 617 евро поступят из госбюджета.