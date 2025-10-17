В сентябре годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС

Годовая инфляция в Латвии в сентябре составила 4,2%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована во Франции - 1,1%, в Греции и Италии она составила 1,8%, в Португалии - 1,9%, в Чехии - 2%, а на Кипре потребительские цены за год не изменились.

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии - 8,6%. В Эстонии она составила 5,3%, в Словакии и Хорватии - 4,6%, в Венгрии - 4,3%. В Литве цены за год выросли на 3,7%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в сентябре составляла 2,6%, в еврозоне - 2,2%.

По сравнению с августом потребительские цены в сентябре и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,1%.

В Латвии инфляция в сентябре по сравнению с августом также составила 0,1%. Месячная инфляция была зафиксирована в 12 странах ЕС, при этом самая высокая - в Италии (+1,3%). Наибольшая месячная дефляция была на Мальте (-1,3%), тогда как в Австрии и Словении потребительские цены за месяц не изменились. В Литве цены выросли на 0,4%, а в Эстонии, как и во Франции, снизились на 1,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с гармонизированным индексом потребительских цен ЕС (HICP).