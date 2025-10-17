Скорее зубы сами выпадут: в Латвии нереальные очереди к детским зубным

Например, ООО "Ģimenes zobārstniecība", имеющее филиалы по всей Видземе, до конца года не делает новые записи на плановую помощь детям, сообщила председатель правления этого лечебного учреждения Терезе Берзупе.

Такая же ситуация и в медицинском центре "Liepājas centra zobārstniecība", а в Латвийском институте стоматологии, если ребенок или подросток не страдает острой зубной болью, а консультация детского зубного врача необходим в плановом порядке, ее придется ждать вплоть до четырех лет, рассказала доктор медицинских наук, сертифицированный стоматолог, а также сертифицированный детский стоматолог Юлия Калниня, которая 16-лет лечит зубы детям и подросткам.

В 2024 году на стоматологическое обслуживание детей и подростков из государственного бюджета было дополнительно выделено почти 10 млн евро и общая сумма средств, выделенных на эту цель, составила 34 075 275 евро.

В 2025 году сумма осталась без изменений. Однако, учитывая, что во многих регионах государственные квоты уже исчерпаны, можно сделать вывод, что финансирование недостаточно.

Несмотря на небольшое увеличение тарифов на детскую стоматологию, по словам стоматологов, ситуация с доступностью услуг в течение многих лет остается практически неизменной.

Основная проблема, как рассказали руководители нескольких клиник и сами стоматологи, заключается не столько в финансировании, сколько в нехватке детских стоматологов.

Латвийское общество врачей сообщает, что в настоящее время по всей стране работает всего 22 сертифицированных детских стоматолога.

(Latvijas Avīze)