Витенбергс: «Похоже, за год мы экспортируем в Россию товаров на миллиард евро»

Витенбергс признал, что такое решение дало бы возможность государству получить дополнительные средства и одновременно сделать более справедливой конкуренцию между предприятиями в Латвии.

"Как обычно, мы будем активны, и, в отличие от других сил, мы будем искать источники, откуда взять деньги на нашу инициативу", - сказал он, видимо, имея в виду Нацобъединение, которое он представляет в Сейме.

Он утверждает, что экономическое сотрудничество с Россией не сокращается, а растёт, хотя Россия продолжает войну в Украине: "Мы и ранее отмечали необходимость сократить экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией. Видим, что это сотрудничество растёт, и это была та самая причина, по которой мы в Сейме требовали отставки премьера Эвики Силини. Премьеру еле-еле удалось сохранить своё кресло".

По словам депутата, латвийские предприятия по-прежнему активно работают на российском рынке: "Похоже, что за год мы экспортируем в Россию товаров на миллиард. Почему бы с этих коммерсантов не брать военный налог?"

Витенбергс подчёркивает, что это было бы справедливо по отношению к латвийским бизнесменам, сознательно прекратившим сотрудничество с Россией и Белоруссией: "Определённо надо идти в этом направлении, ведь разве это честно по отношению к остальным коммерсантам в Латвии, сказавшим, что не будут работать со странами-агрессорами, но есть другие, которые продолжают работать и на местном рынке с ними конкурируют".