Латвия не хочет принимать мигрантов: кто ж будет пиццу развозить?

© LETA 20 октября, 2025 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия должна выполнить к июню следующего года выполнить требования пакта Европейского союза (ЕС) о миграции и предоставлении убежища. Принцип солидарности, заложенный в пакте, предусматривает, что государства-члены должны будут сделать выбор: принять определённое количество мигрантов или заплатить за отказ.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", Латвия намерена использовать третий вариант - предоставить меры поддержки.

В качестве обоснования этого выбора приводится вклад Латвии в защиту внешней границы ЕС.

В этом году увеличилось количество людей, размещённых в двух центрах Управления по делам гражданства и миграции - "Mucenieki" и "Liepna".

В прошлом году в центрах в течение года находились 732 человека. В этом году - уже 895.

Время, которое просители убежища проводят в этих центрах в ожидании решений, также увеличивается. В 2023 году средняя продолжительность пребывания составила 220 дней, в 2024 году - 278 дней. Уже в июне следующего года Латвии придётся соблюдать условия Европейского пакта о миграции и убежище, согласованного Европейским советом в прошлом году.

Однако в Латвии работа над поправками к закону об иммиграции и новым законом об убежище всё ещё ведётся на уровне рабочих групп.

"Что касается законов, то вариантов нет, они должны вступить в силу 12 июня следующего года, иначе Латвии автоматически грозят штрафные санкции", - заявил подполковник Марек Хонявко из Государственной пограничной охраны.

Европейские требования обяжут ввести новую процедуру проверки. Пограничники должны будут установить личность мигрантов, внести данные в информационную систему и обеспечить им жильё, питание и медицинские услуги на срок проверки.

Мигрантам также нужно будет оказывать бесплатную юридическую помощь с первой минуты. Латвия планирует, что проверка займёт три дня. Затем последует ускоренное рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, максимальный срок которого составит пять месяцев.

Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека и преподаватель высшей школы "Turība", считает, что такая процедура на границе увеличит риски депортации. Наиболее политически напряжённым разделом миграционного пакта является механизм солидарности. А именно, все государства должны оказывать солидарную помощь тем странам, которые испытывают более сильное миграционное давление, - либо принимая определённое количество мигрантов, либо выплачивая 20 тысяч евро за каждого непринятого.

Третий вариант предусматривает оказание технической поддержки в аналогичном объёме. Министр внутренних дел Рихард Козловскис признал, что Латвия, как и Польша, не желает принимать мигрантов или платить им деньги. Вместо этого государство готово оказать поддержку оборудованием или специалистами.

(Lsm.lv)

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

